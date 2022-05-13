 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 мая

12 мая

Популярное

В Улан-Удэ ищут людей для спасения щенка от депрессии

В Улан-Удэ ищут людей для спасения щенка от депрессии
Общество,  Фото:фонд "Собака счастья"
Нужны добровольцы, чтобы гладить щенка алабая и разговаривать с ним

В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» опубликовали душещипательную историю щенка алабая по кличке Зевс.

В ветеринарную клинику пришёл мужчина с щенком, которому было абсолютно всё равно на судьбу своего питомца. «Мне он не нужен, усыпляйте», - заявил бывший хозяин.

Уже потом зооволонтёры выяснили, что при малейшем контакте Зевс начинает прятаться и падать на пол. Поведение говорит о том, что, вероятно, алабая избивали.

- Он отказывается от еды, кости торчат, а в глазах полное безразличие. Диагноз - энтерит. Зевс истощён физически и морально. Мы искренне верим, нет, мы знаем - настрой и желание жить также важны, как и медицинская помощь. Без стремления шансов нет никаких, - рассказали зооволонтёры.



За всё время Зевс смог поесть только один раз, когда одна из волонтёров долго гладила его и разговаривала с ним.

- Он сначала осторожничал, а потом согласился покушать кашку с её руки. И прямо, знаете... Взгляд у него поменялся на секунду, - делятся сотрудники фонда.

Для бедолаги нашли куратора, однако для выздоровления деньги не нужны. Волонтёры фонда ищут людей, который каждый день приезжать в клинику и дружить с собакой.

- Ищем человека, который мог бы каждый день приезжать в «Альфавет» и проводить с ним время. Гулять, гладить, разговаривать. Если сейчас мы не спасём его сердце - потеряем всё, - добавили зооволонтёры.

Узнать, как помочь животному справиться с депрессией, можно в группе благотворительного фонда «Собака счастья» в соцсети «Вконтакте».





собаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ соревнуются лучшие юные пожарные
В Улан-Удэ соревнуются лучшие юные пожарные
Общество, 13.05.2022
Участвуют команды из Улан-Удэ и пяти районов республики
В Бурятии нерадивый отец получил восемь месяцев колонии
В Бурятии нерадивый отец получил восемь месяцев колонии
Общество, 13.05.2022
Ранее мужчина уже был судим по этой статье
В Улан-Удэ представили дизайн-проекты сквера «Яблоневый» и бульвара Сиреневый
В Улан-Удэ представили дизайн-проекты сквера «Яблоневый» и бульвара Сиреневый
Общество, 13.05.2022
Улан-удэнцы смогут проголосовать за понравившийся проект
Гражданам Монголии не разрешили вывезти из Бурятии саженцы
Гражданам Монголии не разрешили вывезти из Бурятии саженцы
Общество, 13.05.2022
У иностранцев не было сопроводительных документов
На Украине погиб 23-летний ефрейтор из Бурятии
На Украине погиб 23-летний ефрейтор из Бурятии
Общество, 13.05.2022
Дмитрий Григорьев погиб в ходе спецоперации 3 мая
Жители Бурятии предпочли остаться дома на майские праздники
Жители Бурятии предпочли остаться дома на майские праздники
Общество, 13.05.2022
Путешествовать по России отправились менее четверти жителей республики
Девять межквартальных проездов отремонтировали в Улан-Удэ
Девять межквартальных проездов отремонтировали в Улан-Удэ
Общество, 13.05.2022
В 2022 году ямочный ремонт пройдёт на 147 внутриквартальных проездах
В Улан-Удэ во время сложнейшей операции пациентка была в сознании
В Улан-Удэ во время сложнейшей операции пациентка была в сознании
Общество, 13.05.2022
Такая сложнейшая операция была проведена в истории Бурятии лишь в третий раз
Сотрудники УФСИН и минюста Бурятии приняли участие в посадках
Сотрудники УФСИН и минюста Бурятии приняли участие в посадках
Общество, 13.05.2022
Всего было высажено 150 саженцев акаций и сосен
Власти Бурятии согласились продлить отопительный сезон
Власти Бурятии согласились продлить отопительный сезон
Общество, 13.05.2022
Продлением отопительного сезона надеются избежать вспышек коронавируса
В Бурятии москвича заставили убрать свою баржу на Байкале
В Бурятии москвича заставили убрать свою баржу на Байкале
Общество, 13.05.2022
Старая баржа, брошенная москвичом, загрязняла Байкал
В Бурятии пересчитают волков и медведей
В Бурятии пересчитают волков и медведей
Общество, 13.05.2022
Решение приняли на совете по охоте и охотничьему хозяйству
Сотрудники МЧС из Бурятии выиграли первенство ДФО
Сотрудники МЧС из Бурятии выиграли первенство ДФО
Общество, 13.05.2022
Команда из Бурятии второй год подряд занимает первое место

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^