В Улан-Удэ ищут людей для спасения щенка от депрессии









За всё время Зевс смог поесть только один раз, когда одна из волонтёров долго гладила его и разговаривала с ним.



- Он сначала осторожничал, а потом согласился покушать кашку с её руки. И прямо, знаете... Взгляд у него поменялся на секунду, - делятся сотрудники фонда.



Для бедолаги нашли куратора, однако для выздоровления деньги не нужны. Волонтёры фонда ищут людей, который каждый день приезжать в клинику и дружить с собакой.



- Ищем человека, который мог бы каждый день приезжать в «Альфавет» и проводить с ним время. Гулять, гладить, разговаривать. Если сейчас мы не спасём его сердце - потеряем всё, - добавили зооволонтёры.



Узнать, как помочь животному справиться с депрессией, можно в группе благотворительного фонда «Собака счастья» в соцсети «Вконтакте».











За всё время Зевс смог поесть только один раз, когда одна из волонтёров долго гладила его и разговаривала с ним.- Он сначала осторожничал, а потом согласился покушать кашку с её руки. И прямо, знаете... Взгляд у него поменялся на секунду, - делятся сотрудники фонда.Для бедолаги нашли куратора, однако для выздоровления деньги не нужны. Волонтёры фонда ищут людей, который каждый день приезжать в клинику и дружить с собакой.- Ищем человека, который мог бы каждый день приезжать в «Альфавет» и проводить с ним время. Гулять, гладить, разговаривать. Если сейчас мы не спасём его сердце - потеряем всё, - добавили зооволонтёры.Узнать, как помочь животному справиться с депрессией, можно в группе благотворительного фонда «Собака счастья» в соцсети «Вконтакте».

В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» опубликовали душещипательную историю щенка алабая по кличке Зевс.В ветеринарную клинику пришёл мужчина с щенком, которому было абсолютно всё равно на судьбу своего питомца. «Мне он не нужен, усыпляйте», - заявил бывший хозяин.Уже потом зооволонтёры выяснили, что при малейшем контакте Зевс начинает прятаться и падать на пол. Поведение говорит о том, что, вероятно, алабая избивали.- Он отказывается от еды, кости торчат, а в глазах полное безразличие. Диагноз - энтерит. Зевс истощён физически и морально. Мы искренне верим, нет, мы знаем - настрой и желание жить также важны, как и медицинская помощь. Без стремления шансов нет никаких, - рассказали зооволонтёры.