В Иркутской области наградили «Почётные семьи»

Победители представят регион на всероссийском конкурсе «Семья года»



12 мая в Иркутской области состоялось награждение победителей конкурса «Почётная семья – 2022». Мероприятие проводилось в рамках областной выставки-форума «Мир семьи. Страна детства».



В этом году в заключительном этапе конкурса приняли участие 59 семей: 18 в номинации «Молодая семья», 25 – номинация «Многодетная семья» и 16 – «Приёмная семья». 15 семей стали победителями – по пять в каждой номинации.



В номинации «Молодая семья» первое место заняла семья Миненко Ильи и Евгении из Ангарска. Второе место у семьи Вахрушкиных Валерия и Марины из посёлка Бохан. Третье место заняла семья Малаховых Ивана и Анастасии из Усолья-Сибирского. Поощрительные места заняли: семья Горняк (Куйтунский район, п. Лермонтовский) и семья Хитовых (Шелеховский район, с. Баклаши).



Первое место в номинации «Многодетная семья» заняла семья Лемеш Алексея и Евгении из Нижнеудинска. Второе место – семья Рябовых Максима и Надежды из Шелехова, третье место – семья Каймоновых Олега и Ирины, село Нукуты. Поощрительные места заняли: семья Шергиных (р.п. Куйтун) и семья Ширшикова-Тетеркиной (р.п. Залари).



В номинации «Приёмная семья» первое место заняла семья Леонида и Екатерины И. из Усть-Илимска. Второе место – семья Петра и Натальи С. из Баклашей, третье место – семья Анатолия и Натальи Д. из Иркутска. Поощрительные места заняли семьи из посёлка Хужир и города Тулун.



- Конкурс «Почётная семья Иркутской области» проводится с 1998 года. Победители получают денежные премии от 50 до 400 тысяч рублей. Общий фонд премий конкурса составляет 2,9 миллиона рублей. Также победители представят Иркутскую область на всероссийском конкурсе «Семья года», - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

