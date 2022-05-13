В пяти районах и столице Бурятии объявлен самый высокий класс пожарной опасности

Жителей просят не жечь траву и костры



14 мая прогнозируется пятый (самый высокий) класс пожарной опасности в Улан-Удэ, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Тункинском и Селенгинском районах Бурятии.



Четвёртый класс пожарной опасности прогнозируется в Баргузинском, Курумканском, Окинском и Прибайкальском районах.



В республике действует особый противопожарный режим, который запрещает разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ.



Пожарная опасность делится на пять классов. При первом классе пожарная опасность отсутствует. При втором классе она малая. При третьем классе – средняя, при четвёртом – высокая, а при пятом – чрезвычайная.

