Жителей просят не жечь траву и костры
14 мая прогнозируется пятый (самый высокий) класс пожарной опасности в Улан-Удэ, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Тункинском и Селенгинском районах Бурятии.
Четвёртый класс пожарной опасности прогнозируется в Баргузинском, Курумканском, Окинском и Прибайкальском районах.
В республике действует особый противопожарный режим, который запрещает разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ.
Пожарная опасность делится на пять классов. При первом классе пожарная опасность отсутствует. При втором классе она малая. При третьем классе – средняя, при четвёртом – высокая, а при пятом – чрезвычайная.
В пяти районах и столице Бурятии объявлен самый высокий класс пожарной опасности
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