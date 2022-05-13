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Боксана из Бурятии выиграла свой первый бой на чемпионате мира

Боксана из Бурятии выиграла свой первый бой на чемпионате мира
Общество,  Фото:скриншот
Следующий поединок Наталья Шадрина проведёт 15 мая

8 мая в Стамбуле стартовал чемпионат мира по боксу среди женщин. В соревнованиях принимают участие 310 спортсменок из 73 стран мира.

В составе сборной команды Сербии в весовой категории до 60 кг выступает спортсменка из Бурятия, член спортивного клуба «Номто», мастер спорта международного класса Наталья Шадрина, тренер – Бато-Мунко Ванкеев.

12 мая свой первый на чемпионате мира бой спортсменка выиграла со счётом 5:0. Противницей Натальи Шадриной была боксана из Кореи О Ён Джи – призёр чемпионата мира и победительница летних Азиатских игр 2018 года. Поединок за выход в 1/4 финала Наталья проведёт 15 мая.

Соревнования продлятся до 20 мая, в течение двух недель будут разыграны 12 комплектов медалей. Победительницы чемпионата мира получат по 100 тысяч долларов, обладательницы серебряных медалей – по 50, бронзовые призёры получат по 25 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба федерации бокса РБ.
Бурятия бокс чемпионат мира спорт

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