Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» сдаёт нормативы по борьбе за живучесть

Также личный состав отрабатывает ликвидацию пробоин или возгорания



Экипажи кораблей Тихоокеанского флота приступили к сдачам нормативов по борьбе за живучесть (БЗЖ). Моряки начали отработку тренировок по БЗЖ и сдачу зачётов на учебно-тренировочном комплексе в объединённом учебном центре ВМФ во Владивостоке.



В тренировках по борьбе за живучесть задействованы экипажи корветов «Гремящий», «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», фрегата «Маршал Шапошников» и других кораблей.



Кроме этого, личный состав выполняет алгоритмы действий по ликвидации условных пробоин или возгорания на кораблях в пунктах базирования. Военнослужащие в составе аварийных партий в полной экипировке отрабатывают до автоматизма использование пожарных гидрантов и огнетушителей, а корабельные аварийно-спасательные группы поочерёдно тренируются в постановке специальных пластырей для борьбы с поступающей забортной водой.



- Вводные для начала проведения тренировок подаются на кораблях по команде в разное время, в том числе и в ночное, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

