Также они завоевали медали всероссийских соревнованиях по судомодельному спорту
Спортсмены Иркутской области завоевали четыре медали на кубке России и всероссийских соревнованиях по судомодельному спорту «Сибирская весна – 2022». Турниры с 6 по 11 мая проходили в Новосибирске.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, на кубке России мастер спорта России Евгений Глазунов выиграл серебряную медаль в классе моделей F4-С и бронзовую награду в классе моделей FPV. Это копийные радиоуправляемые модели судов.
На всероссийских соревнованиях «Сибирская весна» в классе моделей ЕСО-эксперт-мини первое место занял Александр Ситников. Бронзовым призёром в классе моно-мини стал Валерий Исаев.
На соревнованиях за медали боролись спортсмены из восьми регионов России, а также Казахстана. Основную конкуренцию спортсменам Иркутской области составили представители Красноярского края, Кемеровской и Новосибирской областей.
Иркутские судомоделисты стали призёрами кубка России
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