Иркутские судомоделисты стали призёрами кубка России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Также они завоевали медали всероссийских соревнованиях по судомодельному спорту



Спортсмены Иркутской области завоевали четыре медали на кубке России и всероссийских соревнованиях по судомодельному спорту «Сибирская весна – 2022». Турниры с 6 по 11 мая проходили в Новосибирске.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, на кубке России мастер спорта России Евгений Глазунов выиграл серебряную медаль в классе моделей F4-С и бронзовую награду в классе моделей FPV. Это копийные радиоуправляемые модели судов.



На всероссийских соревнованиях «Сибирская весна» в классе моделей ЕСО-эксперт-мини первое место занял Александр Ситников. Бронзовым призёром в классе моно-мини стал Валерий Исаев.



На соревнованиях за медали боролись спортсмены из восьми регионов России, а также Казахстана. Основную конкуренцию спортсменам Иркутской области составили представители Красноярского края, Кемеровской и Новосибирской областей.

