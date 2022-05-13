В Забайкальский край прибыл 21 житель ДНР и ЛНР

Все граждане остановились у родственников



На территорию Забайкалья самостоятельно прибыл 21 человек. Эти люди вынужденно покинули территории Донецкой и Луганской Народных республик Украины. По словам министра труда и социальной защиты населения региона Дмитрия Семенова, граждане остановились у родственников, а не в пунктах временного размещения.



- Статуса беженца у них нет, они зарегистрированы на территории России, как временно пребывающие иностранные граждане. Люди разместились у своих родных в Чите, а также в Балейском, Краснокаменском, Петровск-Забайкальском и других районах. Им оказана помощь в подготовке документов на получение социальной помощи в размере 10 тысяч рублей. Саму выплату будет производить Белгородская область. Также совместно с общественными организациями и другими ведомствами оказана гуманитарная помощь, предоставлены вещи первой необходимости, продукты, дрова, - рассказал глава ведомства.



Известно, что среди прибывших 10 граждан трудоспособного возраста, девять пенсионеров и двое детей, а также один человек с инвалидностью. В настоящее время прибывшие жители Донбасса занимаются оформлением необходимых документов. Сегодня 128 забайкальских работодателей предложили для трудоустройства 420 вакантных рабочих мест в городе и на территории 17 районов края.



Отметим, что иностранные граждане, приехавшие в регион, в течение семи дней должны встать на миграционный учёт. Для этого нужно обратиться в управление по вопросам миграции УМВД России по Забайкалью.



Граждане, желающие остаться в Забайкалье, могут подать заявление о предоставлении временного убежища, документы на которое рассматриваются в ускоренном порядке, а получение свидетельства даёт право на официальное трудоустройство и оказание медицинской помощи. Также они могут подать документы на получение разрешения на временное проживание в России до трёх лет, либо оформление гражданства РФ.



Напомним, на территории края подобрано 21 помещение на 940 мест. Их можно использовать для организации пунктов временного размещения, для граждан, прибывающих с территории Донбасса. Для расположения семей с детьми предусмотрено два соцучреждения: реабилитационный центр «Спасатель» и «Шиванда» вместимостью 70 мест каждый. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкалья.

