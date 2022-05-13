Мастера Бурятии примут участие в фестивале «Иркутский Арбат»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Первая ярмарка проекта пройдёт уже завтра, 14 мая



В Иркутске стартует новый сезон проекта «Иркутский Арбат». 14 мая с 10:00 до 20:00 в сквере имени Кирова состоится первая ярмарка в этом году. Участие в ней примут более 100 мастеров и ремесленников из Иркутска, Ангарска, Братска, Усолья-Сибирского, Тайшета, Черемхово Красноярского края и Бурятии.



– Иркутяне и гости города смогут познакомиться с творчеством сибирских мастеров и приобрести у них понравившиеся изделия. Наши умельцы продемонстрируют различные техники рукоделия и художественного творчества, представят поделки ручной работы из дерева, шерсти, бисера и натурального камня, а также вязаные, шитые и кованые изделия, мыло, косметику, свит-дизайн, предметы интерьера, кулинарную продукцию, –рассказала начальник управления реализации общественных инициатив аппарата администрации города Александра Егорова.



В течение дня в сквере имени Кирова пройдут мастер-классы. Все желающие смогут попробовать себя в росписи пряников, шитье фетровых игрушек, вязании цветов, бумага-пластике и других видах творчества.



Фестиваль «Иркутский Арбат» проводится с 2014 года. Он направлен на приобщение иркутян к различным видам ремёсел и прикладного искусства, поддержку талантливых людей и их самореализацию, повышение имиджа профессиональных художников и дизайнеров.



С мая по сентябрь каждую вторую и третью субботу месяца с 10:00 до 20:00 «Иркутский Арбат» соберёт мастеров и ремесленников в сквере имени Кирова. Каждую последнюю субботу месяца с 10:00 до 21:00 местом проведения фестиваля станет остров Юность. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



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