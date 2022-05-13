Воздух прогреется до +27
Синоптики опубликовали прогноз на ближайшие три дня. Судя по нему, в Бурятии установится летняя погода. Максимальная температура воздуха составит +27 градусов. Однако также ожидается ветер, порывы которого достигнут 14 м/с.
Так, по данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 14 мая, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью 0,+5, местами -3,-8, днём +19,+24, местами +10,+15.
В воскресенье, 15 мая, прогнозируется по-настоящему летняя погода. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, днём в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью +1,+6, местами -2,-7, днём +22,+27, местами +12,+17.
Новая неделя начнётся с дождей, но по-прежнему сохранится тёплая погода. 16 мая ночью без осадков, днём местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменный 3-8, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +3,+8, местами -1,-6, днём +20,+25, местами +11,+16.
Летняя жара придёт в Бурятию в выходные
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