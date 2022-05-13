Путешествовать по России отправились менее четверти жителей республики
В этом году 23% жителей Бурятии в длинные выходные отправились в другие регионы страны, остальные остались дома. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.
Самыми популярными направлениями у путешественников стали соседние Иркутская область, Забайкалье и Москва: в эти регионы отправилось 44% туристов, на втором и третьем местах – Новосибирск и Санкт-Петербург с 5% и 4,7% соответственно. В целом география поездок жителей республики обширная: от Калининграда до Камчатки.
Около 3% путешественников из Бурятии отправились в Краснодарский край. На южные курорты в этом году поток сократился в целом по всей стране – Сочи сохранил свои позиции в топе самых посещаемых городов c незначительным приростом, а в связи с закрытием авиасообщения популярные в прошлые годы направления Анапа, Геленджик и Краснодар потеряли 17% туристов.
Стоит отметить, что Бурятия тоже оказалась популярным местом для путешественников России: гостями региона в эти дни стали иркутяне, забайкальцы, москвичи и сибиряки.
Жители Бурятии предпочли остаться дома на майские праздники
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