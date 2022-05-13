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Девять межквартальных проездов отремонтировали в Улан-Удэ

Девять межквартальных проездов отремонтировали в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В 2022 году ямочный ремонт пройдёт на 147 внутриквартальных проездах

Впервые с советских времён в столице Бурятии приступили к ремонту межквартальных проездов. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отметил, что задача города сохранить и нарастить объём прошлого года по ямочному ремонту, включая межквартальные проезды.

– В прошлом году мы планировали сделать 22 тысячи кв. м ямочного ремонта, но сделали 24 тысячи. В этом году мы объём сохраняем и планируем увеличить его за счёт ремонта внутриквартальных проездов. Мы ремонтируем улицы, ремонтируем дворы, а межквартальные проезды практически никогда не ремонтировались. Можно сказать, что мы в этом году впервые с советских времён зашли на ремонт внутриквартальных проездов. Для этого мы специально выделили бюджет, закупили новую технику, – рассказал Игорь Шутенков.

Всего в этом году ямочный ремонт пройдёт на 305 улицах. В том числе на 147 внутриквартальных проездах. На работы выделено 30,7 млн рублей, из них 8,7 млн рублей только на ремонт проездов.

В рамках ямочной компании специалистами комбината по благоустройству уже отремонтировано девять проездов по ул. Мерецкова, 29; пр. 50-летия Октября, 44; ул. Антонова, 5, 20; ул. Туполева, 13-15, 16, 20; ул. Шумяцкого, 3а; ул. Чкалова, 7.

Наращивать ежедневные объёмы ямочного ремонта помогает новая техника. В частности, с помощью дополнительной машины «Бецема» за сутки город ремонтирует в два раза больше – вместо 100 кв. м уже 200 кв. м. На устранение ямы площадью 1 кв. м уходит в среднем 5 минут. Основные работы выполняются днём, а на дорогах, где большая интенсивность движения, работы выполняются ночью, чтобы не мешать движению машин.



За прошлые сутки ямочный ремонт провели на шести объектах: ул. Королева (от ул. Туполева), ул. Краснодонская, ул. Ербанова, ул. Маяковского – ул. Комсомольская (пересечение), ул. Октябрьская, ул. Совхозная (микрорайон Зверосовхоз). Также специалисты комбината по благоустройству заделали трещины на ул. Ботаническая. Здесь работы будут продолжены.

Сегодня ямочный ремонт запланирован на следующих объектах: за остановкой БСМП, проезд к скверу семейного отдыха, ул. Микояна, проезды к посёлку Зелёный, дорога СНТ «Ранет».

- В комбинате по благоустройству сформирован штат из 16 человек по выполнению ямочного ремонта. Это пять бригад, задействовано 15 единиц техники и четыре единицы оборудования: две «Бецемы», один шовзаливщик, один каток. Ямочный ремонт в этом году выполняется двумя способами: струйно-инъекционным методом и горячим асфальтом, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Улан-Удэ администрацияУУ

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