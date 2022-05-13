Девять межквартальных проездов отремонтировали в Улан-Удэ

Впервые с советских времён в столице Бурятии приступили к ремонту межквартальных проездов. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отметил, что задача города сохранить и нарастить объём прошлого года по ямочному ремонту, включая межквартальные проезды.– В прошлом году мы планировали сделать 22 тысячи кв. м ямочного ремонта, но сделали 24 тысячи. В этом году мы объём сохраняем и планируем увеличить его за счёт ремонта внутриквартальных проездов. Мы ремонтируем улицы, ремонтируем дворы, а межквартальные проезды практически никогда не ремонтировались. Можно сказать, что мы в этом году впервые с советских времён зашли на ремонт внутриквартальных проездов. Для этого мы специально выделили бюджет, закупили новую технику, – рассказал Игорь Шутенков.Всего в этом году ямочный ремонт пройдёт на 305 улицах. В том числе на 147 внутриквартальных проездах. На работы выделено 30,7 млн рублей, из них 8,7 млн рублей только на ремонт проездов.В рамках ямочной компании специалистами комбината по благоустройству уже отремонтировано девять проездов по ул. Мерецкова, 29; пр. 50-летия Октября, 44; ул. Антонова, 5, 20; ул. Туполева, 13-15, 16, 20; ул. Шумяцкого, 3а; ул. Чкалова, 7.Наращивать ежедневные объёмы ямочного ремонта помогает новая техника. В частности, с помощью дополнительной машины «Бецема» за сутки город ремонтирует в два раза больше – вместо 100 кв. м уже 200 кв. м. На устранение ямы площадью 1 кв. м уходит в среднем 5 минут. Основные работы выполняются днём, а на дорогах, где большая интенсивность движения, работы выполняются ночью, чтобы не мешать движению машин.За прошлые сутки ямочный ремонт провели на шести объектах: ул. Королева (от ул. Туполева), ул. Краснодонская, ул. Ербанова, ул. Маяковского – ул. Комсомольская (пересечение), ул. Октябрьская, ул. Совхозная (микрорайон Зверосовхоз). Также специалисты комбината по благоустройству заделали трещины на ул. Ботаническая. Здесь работы будут продолжены.Сегодня ямочный ремонт запланирован на следующих объектах: за остановкой БСМП, проезд к скверу семейного отдыха, ул. Микояна, проезды к посёлку Зелёный, дорога СНТ «Ранет».- В комбинате по благоустройству сформирован штат из 16 человек по выполнению ямочного ремонта. Это пять бригад, задействовано 15 единиц техники и четыре единицы оборудования: две «Бецемы», один шовзаливщик, один каток. Ямочный ремонт в этом году выполняется двумя способами: струйно-инъекционным методом и горячим асфальтом, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.