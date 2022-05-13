В Улан-Удэ во время сложнейшей операции пациентка была в сознании

Общество, Фото: РКБ имени Семашко

Такая сложнейшая операция была проведена в истории Бурятии лишь в третий раз



23 апреля в республиканской клинической больнице (РКБ) в Улан-Удэ была выполнена сложнейшая кардиохирургическая операция. Во время операции пациентка находилась под местной анестезией в полном сознании.



Врачи провели операцию, которая называется транскатетерная имплантация аортального клапана. Такая сложнейшая операция была проведена в истории Бурятии всего лишь в третий раз, рассказали сотрудники РКБ в соцсетях.



Аортальный стеноз ─ один из самых распространённых пороков сердца у взрослых. Пациенты страдают от сильной одышки, повышенной утомляемости и болей в груди во время физической активности. Есть угроза внезапной смерти. Единственный способ лечения ─ хирургическое вмешательство. Но по ряду причин пациентам в преклонном возрасте, c сопутствующими заболеваниями, открытая операция на сердце противопоказана, так как высок риск осложнений и смерти.



Пациенткой стала 62-летняя жительница Мухоршибирского района. Она страдала от сердечной патологии более двух лет.



Во время уникальной операции врачи без вскрытия полости сердца и применения искусственного кровообращения заменили поражённый аортальный клапан на биологический протез через прокол в бедренной артерии. Пациентка находилась в полном сознании под местной анестезией.



Операция прошла в штатном режиме - с новым клапаном давление сразу же снизилось до оптимальных цифр.



Отметим, в Улан-Удэ прилетел из Новосибирска хирург кардиохирург Олег Крестьянинов, заведующий научно-исследовательским отделом эндоваскулярной хирургии Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина. Он наблюдал за операцией и поддерживал улан-удэнских врачей.



Сейчас пациентка чувствует себя значительно лучше, чем до попадания в больницу.



- До операции чувствовала себя плохо - чуть не теряла сознание, постоянная одышка, было чувство, что сердце останавливается. Во время операции я всё слышала и чувствовала, но было безболезненно. После операции чувствую себя намного лучше, даже в реанимации улучшение было заметно. За эти дни не чувствовала этих перебоев, - рассказала женщина.



