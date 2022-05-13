Сотрудники УФСИН и минюста Бурятии приняли участие в посадках





12 мая сотрудники УФСИН России по Бурятии и управления регионального министерства юстиции приняли участие в акции по высадке деревьев. они озеленили Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ.Мероприятие приурочили к празднованию 220-летия со дня образования Минюста России.Совместными усилиями в музее было высажено по 150 саженцев акации и сосен, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.