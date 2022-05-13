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Сотрудники УФСИН и минюста Бурятии приняли участие в посадках

Сотрудники УФСИН и минюста Бурятии приняли участие в посадках
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Всего было высажено 150 саженцев акаций и сосен

12 мая сотрудники УФСИН России по Бурятии и управления регионального министерства юстиции приняли участие в акции по высадке деревьев. они озеленили Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ.

Мероприятие приурочили к празднованию 220-летия со дня образования Минюста России.

Совместными усилиями в музее было высажено по 150 саженцев акации и сосен, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН. 

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