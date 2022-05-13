Сотрудники УФСИН и минюста Бурятии приняли участие в посадках

Всего было высажено 150 саженцев акаций и сосен
12 мая сотрудники УФСИН России по Бурятии и управления регионального министерства юстиции приняли участие в акции по высадке деревьев. они озеленили Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ.
Мероприятие приурочили к празднованию 220-летия со дня образования Минюста России.
Совместными усилиями в музее было высажено по 150 саженцев акации и сосен, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.
Всего было высажено 150 саженцев акаций и сосен
Продлением отопительного сезона надеются избежать вспышек коронавируса
Старая баржа, брошенная москвичом, загрязняла Байкал
Решение приняли на совете по охоте и охотничьему хозяйству
Команда из Бурятии второй год подряд занимает первое место
Сюжет приурочили к Международному дню медицинской сестры
На военную службу в ходе весеннего призыва призвали уже около 400 жителей Бурятии
С предложением выступил главный санврач по Бурятии Сергей Ханхареев
Это произошло из-за позднего заключения договора о приёмной семье
В деле разбиралась прокуратура
Акция состоится 28 мая
Забайкальцы увидят программу от звёзд бурятского балета и оперы
Воздух прогреется до +20 градусов
Посетителей ждут мастер-классы, викторины, квесты, игры и экскурсии
Соревнования по абсолютно реальному бою проходили в Санкт-Петербурге