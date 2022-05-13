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В Улан-Удэ пройдёт инклюзивный исторический квест

В Улан-Удэ пройдёт инклюзивный исторический квест
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
К участию приглашаются команды численностью до 10 человек

В Бурятии реализуют социальный проект «С чего начинается Родина…». Инклюзивный проект направлен на воспитание гражданина, любящего свою Родину и свой город.

- Недавно мы задумались – а насколько хорошо мы знакомы с родным городом? Знают ли дети историю любимого Улан-Удэ? Поразмыслив, решили реализовать социальный проект «С чего начинается Родина…», в рамках которого наши дети и их родители узнают об интересных фактах и событиях города Улан-Удэ, побывают в интересных местах и познакомятся с историей столицы Бурятии, закрепив всё суперквестом, – поделилась Евгения Шитикова, руководитель общественной организации родителей детей-инвалидов «Найдал».

В начале, после формирования групп участников, командой профессионалов в сфере развлекательных услуг, туризма и истории города и специалистами «Найдала», будут проведены экскурсии по историческим местам города с учётом особенностей и возможностей целевой группы.

После экскурсий состоится изюминка проекта – квест «По следам истории…». Только самые внимательные и активные смогут справиться со всеми заданиями квеста.

Следующим этапом мероприятий станет конкурс фото- и видеорассказов среди команд-участников про самое запоминающееся место или достопримечательность города, который завершится выставкой работ с фотографиями тех мест, которые особенно впечатлили участников.

Завершающим этапом серии мероприятий станет награждение победителей квеста и конкурса, а также поощрение памятными призами всех участников проекта.

- К участию приглашаются инклюзивные команды численностью до 10 человек. По вопросам пишите в ВК, в сообщения группы РОО родителей детей-инвалидов «Найдал», - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
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