Продлением отопительного сезона надеются избежать вспышек коронавируса
В Бурятии приняли предложение главного санитарного врача Сергея Ханхареева и решили продлить отопительный сезон.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 мая на заседании республиканского оперативного штаба по борьбе COVID-19 Сергей Ханхареев предложил продолжить отопительный сезон до установления необходимой температуры на улице. Инициативу он объяснил необходимостью сдерживания заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Ранее в Улан-Удэ отопление в домах планировали выключить 16 мая, Ханхареев же предложил не делать этого до 30-го мая.
Правительство Бурятии в целом поддержало предложение.
- Все мы помним ситуацию прошлого года, когда в жилых домах отключили отопление. Заболеваемость коронавирусной инфекцией резко пошла в рост, так как на улице было ещё достаточно прохладно. В этом году мы не должны такого допустить, поэтому отопительный сезон пока продолжаем, - заявил заместитель председателя правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов.
По итогам обсуждения принято решение продлить отопительный сезон до 19 мая. На следующем заседании оперштаба, которое запланировано как раз на эту дату, будет принято решение о продлении или приостановке отопительного сезона, исходя из среднесуточной температуры на улице.
По данным санитарно-эпидемиологической службы, за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 в республике снизилась на 24%. Снижение заболеваемости отмечается во всех возрастных группах.
Также на заседании оперативного штаба отметили низкие темпы ревакцинации населения против коронавируса. На сегодняшний день привито 500 346 человек, ревакцинацию прошли только 165 326 человек.
Врачи напоминают, что вакцинация является самым надёжным средством защиты от вируса. Именно коллективный иммунитет предотвращает распространение вируса и позволяет снижать уровень заболеваемости. Ревакцинацию следует проходить каждые шесть месяцев.
Власти Бурятии согласились продлить отопительный сезон
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Всего было высажено 150 саженцев акаций и сосен
Продлением отопительного сезона надеются избежать вспышек коронавируса
Старая баржа, брошенная москвичом, загрязняла Байкал
Решение приняли на совете по охоте и охотничьему хозяйству
Команда из Бурятии второй год подряд занимает первое место
Сюжет приурочили к Международному дню медицинской сестры
На военную службу в ходе весеннего призыва призвали уже около 400 жителей Бурятии
С предложением выступил главный санврач по Бурятии Сергей Ханхареев
Это произошло из-за позднего заключения договора о приёмной семье
В деле разбиралась прокуратура
Акция состоится 28 мая
Забайкальцы увидят программу от звёзд бурятского балета и оперы
Воздух прогреется до +20 градусов
Общество, 12.05.2022
Посетителей ждут мастер-классы, викторины, квесты, игры и экскурсии
Общество, 12.05.2022
Соревнования по абсолютно реальному бою проходили в Санкт-Петербурге