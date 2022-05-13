Старая баржа, брошенная москвичом, загрязняла Байкал
В посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района на Байкале гнила старая ржавая баржа СБС-60. Возле причала её самовольно бросил бывший житель Северобайкальска, который сейчас уже живёт в Москве. Никаких договоров водопользования мужчина не заключил.
- Данное судно, расположенное возле причала АО «Восточно-Сибирское Речное пароходство» в посёлке Нижнеангарск, оказывало негативное воздействие на состояние окружающей среды, являясь источником засорения и загрязнения озера Байкал, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Старое судно в акватории озера обнаружили сотрудники Байкальской транспортной прокуратуры. Байкальский транспортный прокурор направил в суд иск о понуждении владельца убрать несамоходную баржу. Суд требования удовлетворил.
Сейчас москвич уже начал работу по разборке судна. Когда лёд в этой местности полностью оттает, баржу наконец смогут вытащить из Байкала.
В Бурятии москвича заставили убрать свою баржу на Байкале
Общество, Фото:
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