В Бурятии москвича заставили убрать свою баржу на Байкале

Старая баржа, брошенная москвичом, загрязняла Байкал



В посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района на Байкале гнила старая ржавая баржа СБС-60. Возле причала её самовольно бросил бывший житель Северобайкальска, который сейчас уже живёт в Москве. Никаких договоров водопользования мужчина не заключил.



- Данное судно, расположенное возле причала АО «Восточно-Сибирское Речное пароходство» в посёлке Нижнеангарск, оказывало негативное воздействие на состояние окружающей среды, являясь источником засорения и загрязнения озера Байкал, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.





Старое судно в акватории озера обнаружили сотрудники Байкальской транспортной прокуратуры. Байкальский транспортный прокурор направил в суд иск о понуждении владельца убрать несамоходную баржу. Суд требования удовлетворил.



Сейчас москвич уже начал работу по разборке судна. Когда лёд в этой местности полностью оттает, баржу наконец смогут вытащить из Байкала.



