В Иркутской области супруги отметили 65 лет семейной жизни

Общество, Фото: пресс-служба администрации Ангарска

У супругов две дочери, три внука и четыре правнука



В Ангарске юбиляры семейной жизни супруги Гламбовские принимают поздравления. Александр Петрович и Зинаида Антоновна вместе 65 лет. Зарегистрировали они свой брак 11 мая 1957 года в белорусском посёлке Ивенец Минской области.



Молодые специалисты Александр и Зинаида встретились в Белоруссии, куда уроженец Читинской области Александр Гламбовский после окончания техникума был направлен по распределению. Год дружили, затем поженились. Им было по 22 года. В строящийся Ангарск семья приехала в 1959 году.



Александр Петрович 47 лет отработал на сортировочном узле железной дороги. Был внештатным корреспондентом газет «Восточно-Сибирская правда», «Восточно-Сибирский путь», «Гудок», сотрудничал с областным радио.



Зинаида Антоновна трудилась в центральной сберегательной кассе. Она 14 лет была председателем профкома, членом горкома профсоюза, народным заседателем в суде.



У супругов, которые все эти годы живут в мире и согласии, две дочери, три внука и четверо правнуков.



С памятной датой супругов поздравили мэр Ангарска и председатель городской думы. Также семье предложили расписаться в книге почётных юбилейных пар, сообщает пресс-служба администрации Ангарска.

