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В Иркутской области супруги отметили 65 лет семейной жизни

В Иркутской области супруги отметили 65 лет семейной жизни
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Ангарска
У супругов две дочери, три внука и четыре правнука

В Ангарске юбиляры семейной жизни супруги Гламбовские принимают поздравления. Александр Петрович и Зинаида Антоновна вместе 65 лет. Зарегистрировали они свой брак 11 мая 1957 года в белорусском посёлке Ивенец Минской области.

Молодые специалисты Александр и Зинаида встретились в Белоруссии, куда уроженец Читинской области Александр Гламбовский после окончания техникума был направлен по распределению. Год дружили, затем поженились. Им было по 22 года. В строящийся Ангарск семья приехала в 1959 году.

Александр Петрович 47 лет отработал на сортировочном узле железной дороги. Был внештатным корреспондентом газет «Восточно-Сибирская правда», «Восточно-Сибирский путь», «Гудок», сотрудничал с областным радио.

Зинаида Антоновна трудилась в центральной сберегательной кассе. Она 14 лет была председателем профкома, членом горкома профсоюза, народным заседателем в суде.

У супругов, которые все эти годы живут в мире и согласии, две дочери, три внука и четверо правнуков.

С памятной датой супругов поздравили мэр Ангарска и председатель городской думы. Также семье предложили расписаться в книге почётных юбилейных пар, сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
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