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В Бурятии пересчитают волков и медведей

В Бурятии пересчитают волков и медведей
Общество,  Фото:Бурприроднадзор
Решение приняли на совете по охоте и охотничьему хозяйству

В конце мая в Бурятии проведут учёт численности волка и медведя. Решение приняли по итогам совета по охоте и охотничьему хозяйству, который прошёл в Бурприроднадзоре.

Участники совета обсудили итоги государственного мониторинга, зимнего маршрутного учёта, вопросы регулирования численности хищников, выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, сообщили в пресс-службе ведомства.

- По данным зимнего мониторинга в Бурятии насчитывается 1500 особей волка. В весенний период у волков появляется потомство. Поэтому необходимо установить точное количество хищников. Подсчёт волка пройдёт методом картирования, - сообщила начальник отдела учёта и воспроизводства объектов животного мира Бурприроднадзора Юлия Андреевская.

Метод картирования основан на сборе сведений о волках: местах их встреч, на обследовании участков обитания семей – стай, пар, одиночных зверей (по следам их пребывания). Полученная информация отображается на картографическом материале.

Трудности учёта бурого медведя связаны с тем, что этот зверь достаточно скрытный, имеющий большие индивидуальные участки, поэтому его учитывают по специально разработанным методикам, например методом площадок. На определённом лесном участке по следам проведут подсчёт медведей.

Также было предложено внести предложения в министерство природных ресурсов и экологии России об изменениях в методике зимнего маршрутного учёта.

Совет по охоте и охотничьему хозяйству будет проводиться раз в квартал.

В республике сегодня работают 57 охотничьих угодий.
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