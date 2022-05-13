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Байкальский экодиктант написали более 4,5 тысяч человек

Байкальский экодиктант написали более 4,5 тысяч человек
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Результаты станут известны 25 мая

Более 4,5 тысяч человек приняли участие в Байкальском экологическом диктанте. Мероприятие состоялось 12 мая.

В 12 регионах было зарегистрировано 180 опорных площадок, в том числе в Бурятии, Марий Эл, Чувашии, в городах Москва, Ярославль, Пятигорск. Принять участие в акции смогли все желающие, прошедшие регистрацию на любой из созданных площадок. Главная площадка, с которой транслировался текст, была организована в Байкальском государственном университете в Иркутской области. Сам текст составлен и прочитан участникам диктанта детской писательницей Анной Масленниковой.

Диктант включал в себя не только знания орфографии и пунктуации русского языка, в отдельном блоке участникам предстояло правильно ответить на вопросы о Байкале. Сам диктант был рассчитан на 45 минут.

В течении двух дней экспертная комиссия проверит работы всех участников. Результаты диктанта подведут 25 мая.

- В этом году Байкальский экологический диктант проходит во второй раз. В прошлом году его писали две с половиной тысячи человек, в этом количество участников выросло почти в два раза. Кроме того, центральный совет всероссийского общества охраны природы, назвал наш диктант, главной федеральной акцией в день экологического образования, - рассказала министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.

Напомним, первый Байкальский экологический диктант прошёл в прошлом году. Абсолютную грамотность и знания по байкаловедению продемонстрировали 76 участников диктанта, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Байкал экология диктант акция Иркутская область

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