Байкальский экодиктант написали более 4,5 тысяч человек

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Результаты станут известны 25 мая



Более 4,5 тысяч человек приняли участие в Байкальском экологическом диктанте. Мероприятие состоялось 12 мая.



В 12 регионах было зарегистрировано 180 опорных площадок, в том числе в Бурятии, Марий Эл, Чувашии, в городах Москва, Ярославль, Пятигорск. Принять участие в акции смогли все желающие, прошедшие регистрацию на любой из созданных площадок. Главная площадка, с которой транслировался текст, была организована в Байкальском государственном университете в Иркутской области. Сам текст составлен и прочитан участникам диктанта детской писательницей Анной Масленниковой.



Диктант включал в себя не только знания орфографии и пунктуации русского языка, в отдельном блоке участникам предстояло правильно ответить на вопросы о Байкале. Сам диктант был рассчитан на 45 минут.



В течении двух дней экспертная комиссия проверит работы всех участников. Результаты диктанта подведут 25 мая.



- В этом году Байкальский экологический диктант проходит во второй раз. В прошлом году его писали две с половиной тысячи человек, в этом количество участников выросло почти в два раза. Кроме того, центральный совет всероссийского общества охраны природы, назвал наш диктант, главной федеральной акцией в день экологического образования, - рассказала министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.



Напомним, первый Байкальский экологический диктант прошёл в прошлом году. Абсолютную грамотность и знания по байкаловедению продемонстрировали 76 участников диктанта, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

