Альпинисты Бурятии совершили восхождение в честь Дня Победы

Общество, Фото: БРО ОГО ВФСО «Динамо»

Спортсмены покорили три вершины



В преддверии празднования Дня Победы альпинисты Бурятии совершила восхождения на три вершины Восточных Саян.



Группа, состоящая из представителей Бурятского республиканского отделения общества «Динамо» и горного движения «Хан Тенгри», покорила горы Мунку-Сардык (3491 м), имени Екатерины Ивановой (3065 м), Пасмурная (3460 метров). Маршрут к вершине Мунку-Сардыка прошёл по горному ледопаду, крутым подъёмам и глубокому снегу.



- На вершинах гор спортсмены водрузили флаг спортивного общества «Динамо». Это мероприятие спортсмены посвятили всенародному празднику Победы советского народа в Великой Отечественной войне, - сообщает пресс-служба спортивного общества.

