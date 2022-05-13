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Альпинисты Бурятии совершили восхождение в честь Дня Победы

Альпинисты Бурятии совершили восхождение в честь Дня Победы
Общество,  Фото:БРО ОГО ВФСО «Динамо»
Спортсмены покорили три вершины

В преддверии празднования Дня Победы альпинисты Бурятии совершила восхождения на три вершины Восточных Саян.

Группа, состоящая из представителей Бурятского республиканского отделения общества «Динамо» и горного движения «Хан Тенгри», покорила горы Мунку-Сардык (3491 м), имени Екатерины Ивановой (3065 м), Пасмурная (3460 метров). Маршрут к вершине Мунку-Сардыка прошёл по горному ледопаду, крутым подъёмам и глубокому снегу.

- На вершинах гор спортсмены водрузили флаг спортивного общества «Динамо». Это мероприятие спортсмены посвятили всенародному празднику Победы советского народа в Великой Отечественной войне, - сообщает пресс-служба спортивного общества. 
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