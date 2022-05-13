Сотрудники МЧС из Бурятии выиграли первенство ДФО

Общество, Фото: предоставлено ГУ МЧС по Бурятии

Команда из Бурятии второй год подряд занимает первое место



С 11 по 13 мая в Хабаровске проходило первенство по лёгкой атлетике среди Главных управлений МЧС России Дальневосточного Федерального округа. Участниками соревнований стали восемь команд, каждая из которых состояла из пяти мужчин и одной женщины.



Девушкам предстояло доказать свое превосходство в дистанции на 1 километр среди всех участниц соревнования. Мужчины состязались в забеге на 3 километра отдельно в нескольких возрастных группах.



Сотрудникам ГУ МЧС России по Республике Бурятия удалось повторить успех прошлогоднего забега и завоевать лидирующие места на пьедестале:



Среди женщин - Кристинья Белалова (Центральный пункт пожарной связи) заняла первое место;



В возрастной категории мужчины до 31 года Роман Самигулин (пожарно-спасательная часть №3, Улан-Удэ) занял второе место;



В возрастной категории 40-49 лет Евгений Капустин (Центр управления в кризисных ситуациях) одержал победу. Батор Рыгзынов (пожарно-спасательная часть №73, Улан-Удэ) стал третьим.



По итогам соревнований команда Главного управления по Республике Бурятия подтвердила звание лучших бегунов в ДОФ и второй год подряд заняла первое место. Теперь спортсменов ждет всероссийский этап соревнований. Легкоатлеты Евгений Капустин и Кристинья Белалова в составе сборной округа представят Дальний Восток на чемпионате России, который пройдёт с 1 по 3 июня в Иваново.

