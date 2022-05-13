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Бурятский скульптор создаст арт-объект в Агинском

Бурятский скульптор создаст арт-объект в Агинском
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Его разместят на набережной реки Аги

В Забайкалье губернатором одобрен проект создания арт-объекта, который завершит благоустройство набережной реки Аги. Он был презентован 13 мая на встрече главы региона Александра Осипова со скульптором Жигжитом Баясхалановым – автором архитектурного объекта в Агинском.

По словам художника, проект отражает бурятские традиции, любовь к лошадям.

- Я изобразил лошадь, которая склонилась к живительной воде, она наполняется энергией, излучает спокойствие и гармонию. Рядом я предусмотрел установку арт-объектов в виде коновязей «сэргэ» – символов древа жизни. На навершиях расположены конические формы, символизирующие свечи «зула». Это олицетворяет жизнь, её продолжение, а «сэргэ», по бурятским традициям, должны быть установлены около каждого дома, поскольку притягивают удачу, показывают уважение к предкам и связь с родом, – рассказал Жигжит Баясхаланов.

Площадка размерами 10 на 10 метров, по мнению главы Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуева, станет украшением окружного центра. Архитектурный объект будет выполнен из нержавеющей стали и голубого гранита, который добывается на территории округа. По словам автора проекта, все скульптуры будут выполнены без лишних деталей, и станут символами чистоты и умиротворения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
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