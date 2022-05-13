Его разместят на набережной реки Аги
В Забайкалье губернатором одобрен проект создания арт-объекта, который завершит благоустройство набережной реки Аги. Он был презентован 13 мая на встрече главы региона Александра Осипова со скульптором Жигжитом Баясхалановым – автором архитектурного объекта в Агинском.
По словам художника, проект отражает бурятские традиции, любовь к лошадям.
- Я изобразил лошадь, которая склонилась к живительной воде, она наполняется энергией, излучает спокойствие и гармонию. Рядом я предусмотрел установку арт-объектов в виде коновязей «сэргэ» – символов древа жизни. На навершиях расположены конические формы, символизирующие свечи «зула». Это олицетворяет жизнь, её продолжение, а «сэргэ», по бурятским традициям, должны быть установлены около каждого дома, поскольку притягивают удачу, показывают уважение к предкам и связь с родом, – рассказал Жигжит Баясхаланов.
Площадка размерами 10 на 10 метров, по мнению главы Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуева, станет украшением окружного центра. Архитектурный объект будет выполнен из нержавеющей стали и голубого гранита, который добывается на территории округа. По словам автора проекта, все скульптуры будут выполнены без лишних деталей, и станут символами чистоты и умиротворения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Бурятский скульптор создаст арт-объект в Агинском
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победители представят регион на всероссийском конкурсе «Семья года»
Спортсмены покорили три вершины
Первая ярмарка проекта пройдёт уже завтра, 14 мая
Победителями турнира стали читинцы
Ремонтные работы завершатся в сентябре
Учёные хотят доказать, что население двух стран являются потомками хунну
Победители отправятся на первенство России среди любительских футбольных клубов
Марафон по сбору литературы объявлен завершённым
Все граждане остановились у родственников
У супругов две дочери, три внука и четыре правнука
Также личный состав отрабатывает ликвидацию пробоин или возгорания
Также они завоевали медали всероссийских соревнованиях по судомодельному спорту
Результаты станут известны 25 мая
На пожаре в СНТ погибло два человека
Следующий поединок Наталья Шадрина проведёт 15 мая