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Известные музыканты примут участие в «Джазе на Байкале»

Известные музыканты примут участие в «Джазе на Байкале»
Общество,  Фото:pixabay.com
Один из концертов фестиваля состоится в Улан-Удэ

В XVII международном музыкальном фестивале «Джаз на Байкале» примут участие 20 известных российских музыкантов. Напомним, что он пройдёт в Иркутске с 4 по 7 июня. Проведение фестиваля в этом году совпало с 85-летием Иркутской области и 100-летием джаза в России.

- В этом году на его проведение из областного бюджета выделен миллион рублей. Сумма с прошлого года увеличена почти в три раза! Нас ждёт насыщенная фестивальная программа. Пройдут джазовый парад, конкурсные и обучающие мероприятия для музыкантов, традиционный гала-концерт в Иркутском музыкальном театре, – отметила министр культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.

Фестиваль откроется 4 июня джазовым парадом (0+). Музыканты и все желающие пройдут по набережной Ангары от Глазковского моста до памятника Александру III, где состоится концерт-открытие (6+). Он пройдёт бесплатно в рамках Дня города Иркутска. На открытой сцене выступят иркутские музыкальные коллективы, а также приглашённая группа из Москвы «Samarin-Band». Это авторский проект талантливого пианиста и композитора Алексея Самарина, который родился в Ангарске и стал известным российским музыкантом. Коллектив представит микс инструментального джаза, этники и фанка.

Также в этот день в Иркутской областной филармонии состоится традиционный концерт «У добра нет границ» (6+). Его особенностью является специально оборудованная зона для зрителей с ограниченными возможностями здоровья. На сцену выйдут квартет Олега и Натальи Бутман, а также эстрадно-джазовый оркестр филармонии.

5 июня в Ангарске состоится концерт Алексея Самарина и группы «Samarin-Band» (6+). Также в этот день пройдут прослушивания участников музыкального конкурса (6+), который проходит под патронатом народного артиста России Игоря Бутмана. Участие в нём могут принять исполнители джазовой музыки от семи лет и старше. Заявки на участие принимают до 15 мая. Председателем жюри конкурса станет российский джазовый пианист Алексей Подымкин. Среди членов жюри – джазовая певица Анастасия Лютова, саксофонист и композитор, солист группы саксофонов государственного оркестра джазовой музыки им. Олега Лундстрема Олег Грымов и другие.

Награждение участников конкурса «Джаз на Байкале» и гала-концерт фестиваля состоятся 6 июня (6+) в Иркутском музыкальном театр имени Н.М. Загурского. Выступят коллективы «LRK Trio», «Лютый Бэнд» и победили музыкального конкурса. После концерта пройдёт джем-сейшн с участием иркутских и приглашённых музыкантов.

7 июня концерт фестиваля (16+) состоится в Бурятии. В Улан-Удэ выступит группа «LRK Trio», сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
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