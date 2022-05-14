Известные музыканты примут участие в «Джазе на Байкале»

Один из концертов фестиваля состоится в Улан-Удэ
В XVII международном музыкальном фестивале «Джаз на Байкале» примут участие 20 известных российских музыкантов. Напомним, что он пройдёт в Иркутске с 4 по 7 июня. Проведение фестиваля в этом году совпало с 85-летием Иркутской области и 100-летием джаза в России.
- В этом году на его проведение из областного бюджета выделен миллион рублей. Сумма с прошлого года увеличена почти в три раза! Нас ждёт насыщенная фестивальная программа. Пройдут джазовый парад, конкурсные и обучающие мероприятия для музыкантов, традиционный гала-концерт в Иркутском музыкальном театре, – отметила министр культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.
Фестиваль откроется 4 июня джазовым парадом (0+). Музыканты и все желающие пройдут по набережной Ангары от Глазковского моста до памятника Александру III, где состоится концерт-открытие (6+). Он пройдёт бесплатно в рамках Дня города Иркутска. На открытой сцене выступят иркутские музыкальные коллективы, а также приглашённая группа из Москвы «Samarin-Band». Это авторский проект талантливого пианиста и композитора Алексея Самарина, который родился в Ангарске и стал известным российским музыкантом. Коллектив представит микс инструментального джаза, этники и фанка.
Также в этот день в Иркутской областной филармонии состоится традиционный концерт «У добра нет границ» (6+). Его особенностью является специально оборудованная зона для зрителей с ограниченными возможностями здоровья. На сцену выйдут квартет Олега и Натальи Бутман, а также эстрадно-джазовый оркестр филармонии.
5 июня в Ангарске состоится концерт Алексея Самарина и группы «Samarin-Band» (6+). Также в этот день пройдут прослушивания участников музыкального конкурса (6+), который проходит под патронатом народного артиста России Игоря Бутмана. Участие в нём могут принять исполнители джазовой музыки от семи лет и старше. Заявки на участие принимают до 15 мая. Председателем жюри конкурса станет российский джазовый пианист Алексей Подымкин. Среди членов жюри – джазовая певица Анастасия Лютова, саксофонист и композитор, солист группы саксофонов государственного оркестра джазовой музыки им. Олега Лундстрема Олег Грымов и другие.
Награждение участников конкурса «Джаз на Байкале» и гала-концерт фестиваля состоятся 6 июня (6+) в Иркутском музыкальном театр имени Н.М. Загурского. Выступят коллективы «LRK Trio», «Лютый Бэнд» и победили музыкального конкурса. После концерта пройдёт джем-сейшн с участием иркутских и приглашённых музыкантов.
7 июня концерт фестиваля (16+) состоится в Бурятии. В Улан-Удэ выступит группа «LRK Trio», сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
Известные музыканты примут участие в «Джазе на Байкале»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В соревнованиях примут участие школьники
Один из концертов фестиваля состоится в Улан-Удэ
Временами ожидается порывистый ветер
К участию приглашаются команды численностью до 10 человек
Его разместят на набережной реки Аги
Победители представят регион на всероссийском конкурсе «Семья года»
Спортсмены покорили три вершины
Первая ярмарка проекта пройдёт уже завтра, 14 мая
Победителями турнира стали читинцы
Ремонтные работы завершатся в сентябре
Учёные хотят доказать, что население двух стран являются потомками хунну
Победители отправятся на первенство России среди любительских футбольных клубов
Марафон по сбору литературы объявлен завершённым
Все граждане остановились у родственников
У супругов две дочери, три внука и четыре правнука