На первом канале рассказали о спасении пассажира в аэропорту Улан-Удэ









Когда у мужчины произошла остановка сердца, медсестра лабораторной группы Зинаида Серых услышала крик очевидцев. Она сразу же пришла на помощь.



- Молодой человек лежал на полу, без признаков жизни. Мужчина с женщиной уже пытались оказать ему реанимационные действия. И я тоже стала делать ему непрямой массаж сердца. После нескольких усилий он начал сам дышать, - рассказала Зинаида.



«Когда приехала «скорая», сердце уже билось. «Скажете, для медика обычное дело. Но у Зинаиды, как у лабораторной сестры, такое случилось впервые», - пояснили в сюжете передачи «Доброе утро».



Медсестра добавила, что «всё произошло на автомате».



