На первом канале рассказали о спасении пассажира в аэропорту Улан-Удэ

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 апреля в улан-удэнском аэропорту «Байкал» медсестра спасла пассажира, у которого случился сердечный приступ и остановилось сердце. Гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев назвал этот случай «экстраординарным».
12 мая в эфире программы Первого канала «Доброе утро» (6+) рассказали о той самой медсестре улан-удэнского аэропорта «Байкал» Зинаиде Серых. Сюжет вышел в Международный день медицинской сестры.
Когда у мужчины произошла остановка сердца, медсестра лабораторной группы Зинаида Серых услышала крик очевидцев. Она сразу же пришла на помощь.
- Молодой человек лежал на полу, без признаков жизни. Мужчина с женщиной уже пытались оказать ему реанимационные действия. И я тоже стала делать ему непрямой массаж сердца. После нескольких усилий он начал сам дышать, - рассказала Зинаида.
«Когда приехала «скорая», сердце уже билось. «Скажете, для медика обычное дело. Но у Зинаиды, как у лабораторной сестры, такое случилось впервые», - пояснили в сюжете передачи «Доброе утро».
Медсестра добавила, что «всё произошло на автомате».