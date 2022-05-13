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На первом канале рассказали о спасении пассажира в аэропорту Улан-Удэ

На первом канале рассказали о спасении пассажира в аэропорту Улан-Удэ
Общество, 
Сюжет приурочили к Международному дню медицинской сестры

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 апреля в улан-удэнском аэропорту «Байкал» медсестра спасла пассажира, у которого случился сердечный приступ и остановилось сердце. Гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев назвал этот случай «экстраординарным». 

12 мая в эфире программы Первого канала «Доброе утро» (6+) рассказали о той самой медсестре улан-удэнского аэропорта «Байкал» Зинаиде Серых. Сюжет вышел в Международный день медицинской сестры.



Когда у мужчины произошла остановка сердца, медсестра лабораторной группы Зинаида Серых услышала крик очевидцев. Она сразу же пришла на помощь.

- Молодой человек лежал на полу, без признаков жизни. Мужчина с женщиной уже пытались оказать ему реанимационные действия. И я тоже стала делать ему непрямой массаж сердца. После нескольких усилий он начал сам дышать, - рассказала Зинаида.

«Когда приехала «скорая», сердце уже билось. «Скажете, для медика обычное дело. Но у Зинаиды, как у лабораторной сестры, такое случилось впервые», - пояснили в сюжете передачи «Доброе утро».

Медсестра добавила, что «всё произошло на автомате».

Аэропорт "Байкал" медицинская помощь телевидение

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