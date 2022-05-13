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В Улан-Удэ обновят фасад театра оперы и балета

В Улан-Удэ обновят фасад театра оперы и балета
Общество,  Фото:пресс-служба БГАТОиБ
Ремонтные работы завершатся в сентябре

В Бурятии потратят около 15 миллионов рублей на ремонт в Бурятском театре оперы и балета. Они были выделены в рамках федеральной программы к столетию республики. Напомним, что в прошлом году был произведён ремонт в зрительном зале и фойе. В этом году будет произведён ремонт здания, в частности, фасада.

- Мы начали подготовку к празднованию столетия Республики Бурятия, которое будет отмечаться в 2023 году. Министерство культуры инициировало ремонт и реставрацию объектов культуры, в которых будут проходить праздничные мероприятия. В театре оперы и балета уже проведён ремонт внутренних помещений — фойе и зрительного зала, а в 2022 году запланировано обновление фасада на общую сумму 11,4 млн. рублей, — отметила министр культуры Соелма Дагаева.

Ремонтные работы, запланированные на этот год, начались и завершатся в конце сентября.

- Будет частично отремонтирована кровля, восстановлены элементы фасада. В связи с проведением ремонтных работ и с целью обеспечения безопасности территория вокруг театра будет огорожена. Отмечу, что театральная площадь будет доступна для горожан, спектакли будут идти до конца сезона в плановом режиме, — отметил директор Бурятского театра оперы и балета Дмитрий Дылыков.

Как сообщает пресс-служба театра, капитальный ремонт здания Бурятского театра оперы и балета проводился 10 лет назад.

Справка

Здание театра выполнено в стиле сталинского ампира с национальными декоративными элементами. Оно является памятником архитектуры федерального значения. Бурятский театр оперы и балета — один из 14 театров страны, построенных в послевоенное время. Его строительство длилось в период с 1945 года по 1952 год. Генеральная реконструкция и реставрация театра оперы и балета проводилась в 2006-2011 годах.

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