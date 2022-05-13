В Бурятии призвали продлить отопительный сезон для борьбы с ковидом

С предложением выступил главный санврач по Бурятии Сергей Ханхареев
Отопительный сезон в Бурятии до конца мая предложил продлить главный государственный санитарный врач по республике Сергей Ханхареев. Инициативу он объяснил необходимостью сдерживания заболеваемости ОРВИ и COVID-19.
Предложение Ханхареев озвучил 12 мая на заседании республиканского оперативного штаба.
- За прошедшую 18-ю неделю показатель заболеваемость COVID-19 снизился на 24% в сравнении с предыдущей неделей. Но вместе с тем необходимо учитывать, что неделя была праздничной, характеризовалась низкой обращаемостью и, соответственно, может отражать не совсем истинную картину эпидситуации, поэтому успокаиваться рано, необходимо держать ситуацию на контроле, - отметил Сергей Ханхареев.
Также главный санврач Бурятии заявил, что «в настоящее время в республике наблюдается неустойчивая погода с резкими перепадами температур, на фоне которых возрастают риски инфицирования ОРВИ и COVID-19».
- В связи с этим с целью поддержания оптимального микроклимата в организациях, учреждениях и жилых помещениях и сдерживания заболеваемости главам муниципальных образований предложено продлить отопительный сезон до 30 мая, - подчеркнул Сергей Ханхареев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ отопительный сезон завершится 16 мая. Впервые в этом году точная дата завершения отопительного сезона определена в зависимости от среднесуточных температур.
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