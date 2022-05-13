В Бурятии опекуну не доплатили 21 тысячу рублей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Это произошло из-за позднего заключения договора о приёмной семье



Жительница Окинского района Бурятии обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении её прав на получение социальной выплаты.



Установлено, что женщина с июня 2021 года является опекуном двух несовершеннолетних детей, однако органом опеки и попечительства договор о приёмной семье заключён с ней лишь в конце августа 2021 года. В результате женщине до заключения договора не выплачивалось вознаграждение, этот период не включался в страховой стаж опекуна.



В суд был подан иск о взыскании неполученного вознаграждения в размере 21 тысячи рублей и включении указанного периода в страховой стаж опекуна.



Суд удовлетворил иск.



Решение суда не вступило в законную силу.

