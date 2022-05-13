Это произошло из-за позднего заключения договора о приёмной семье
Жительница Окинского района Бурятии обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении её прав на получение социальной выплаты.
Установлено, что женщина с июня 2021 года является опекуном двух несовершеннолетних детей, однако органом опеки и попечительства договор о приёмной семье заключён с ней лишь в конце августа 2021 года. В результате женщине до заключения договора не выплачивалось вознаграждение, этот период не включался в страховой стаж опекуна.
В суд был подан иск о взыскании неполученного вознаграждения в размере 21 тысячи рублей и включении указанного периода в страховой стаж опекуна.
Суд удовлетворил иск.
Решение суда не вступило в законную силу.
В Бурятии опекуну не доплатили 21 тысячу рублей
Общество, Фото:
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