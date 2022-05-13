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В Бурятии медсестра через суд добилась выхода на пенсию

В Бурятии медсестра через суд добилась выхода на пенсию
Общество,  Фото:pexels.com
В деле разбиралась прокуратура

Работник Заиграевской центральной районной больницы обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении её пенсионных прав.

Пенсионный орган отказал женщине в назначении страховой пенсии по старости досрочно в связи с невключением в страховой стаж периода её работы в качестве медицинской сестры флюорокартотеки.

- Отказ мотивирован тем, что наименование данной должности не предусмотрено списком должностей, работа в которых засчитывается в стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии. Проверкой установлено, что осуществляемые заявителем трудовые обязанности относятся к деятельности по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения, обозначенной списком, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Прокурор района обратился в суд с иском к пенсионному органу о включении в страховой стаж указанного периода работы и назначении страховой пенсии по старости досрочно.

Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил иск.

Решение суда не вступило в законную силу.
прокуратура

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