В Бурятии медсестра через суд добилась выхода на пенсию

В деле разбиралась прокуратура



Работник Заиграевской центральной районной больницы обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении её пенсионных прав.



Пенсионный орган отказал женщине в назначении страховой пенсии по старости досрочно в связи с невключением в страховой стаж периода её работы в качестве медицинской сестры флюорокартотеки.



- Отказ мотивирован тем, что наименование данной должности не предусмотрено списком должностей, работа в которых засчитывается в стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии. Проверкой установлено, что осуществляемые заявителем трудовые обязанности относятся к деятельности по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения, обозначенной списком, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Прокурор района обратился в суд с иском к пенсионному органу о включении в страховой стаж указанного периода работы и назначении страховой пенсии по старости досрочно.



Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил иск.



Решение суда не вступило в законную силу.

