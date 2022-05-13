Автомобилист без прав попал в ДТП
35-летний житель Улан-Удэ признан виновным в использование поддельного водительского удостоверения.
В суде установлено, что в 2020 году мужчина, не имеющий права управления транспортными средствами, приобрёл поддельное водительское удостоверение за 8,5 тысяч рублей. Впоследствии он незаконно хранил его и использовал при управлении транспортом. В январе 2022 года на автодороге в селе Большая Речка Кабанского района мужчина совершил дорожно-транспортное происшествие.
Сотрудники ГИБДД выяснили, что водительское удостоверение, предъявленное им, является поддельным.
- Кабанский районный суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу
Улан-удэнца наказали за поддельное водительское удостоверение
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