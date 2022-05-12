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В Улан-Удэ срезали хороший асфальт, который не нуждался в замене

В Улан-Удэ срезали хороший асфальт, который не нуждался в замене
Общество,  Фото:Весь Улан-Удэ & Бурятия
Ситуация с заменой качественного асфальта возмутила горожан

В Улан-Удэ рабочие на улице Широких-Полянского в Улан-Удэ срезали качественный асфальт на тротуаре, чтобы положить на этом месте новый. Видео появилось в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ & Бурятия».

Ситуация немало возмутила горожан, ведь, по их словам асфальтовое покрытие здесь совсем не нуждается в замене.

«Тротуаров, нуждающихся в капитальном ремонте, в городе не счесть. Рабочие на вопрос: «Зачем срезаете асфальт?» говорят: «Нам платят – мы делаем». Ваши предположения, зачем такие манипуляции?» - задался вопросом обеспокоенный житель.

Пользователи также не поняли, в чём смысл укладки нового асфальта взамен и так нормального покрытия. 

«Действительно, странно, в некоторых местах плитку хорошую убирают, а где-то плачевное состояние дорог в городе, а там тишина. Может, мэрия пояснит свои горожанам?», «Могли бы рядом выложить вторую дорожку – одна пешеходная, вторая для велосипедистов и самокатов», - комментируют жители.

В мэрии Улан-Удэ подтвердили, что тротуар находился в хорошем состоянии. И пообещали, что оплаты за замену асфальта на этом участке из бюджета не будет.

- Сейчас мы заактировали данные объёмы снятого асфальтобетона. Подрядчик будет восстанавливать тротуар за свой счёт, - прокомментировал начальник управления дорожного строительства Павел Малых.

Отметим, дорогу по улице Широких-Полянского ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В прошлом году ремонтировались соседние улицы – Красногвардейская и Заудинская.


дорожный ремонт

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