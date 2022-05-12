Запрет касается тех детей, чьи родители не привезли песок
В одном из детских садов в Бурятии хотят ограничить доступ детей к песочнице. Тех детей, родители которых не участвовали в завозе песка, не пустят туда поиграть. Инициатива, судя по всему, исходит не от руководства детсада, а от активных родителей. Соответствующее объявление, которое опубликовали в чате родителей, выложили в паблике «Аноним 03» в соцсети «Вконтакте».
С наступлением тёплой погоды от родителей детсадовцев требуют помочь в засыпке свежего песка на участке. Помимо этого, в список требований попали ведёрки, грабли, формочки, а также футбольный мяч и машинки среднего размера.
«Свежий песок на нашем участке так и не появился. Я так понимаю, всем до этого, я извиняюсь, фиолетово. Ну раз вам фиолетово, а мне и подавно. Мои дети из песочниц уже выросли. Правда один мешок песка привёз папа Вики, значит в этой песочнице Вика и будет играть. Не обессудьте», - говорится в объявлении.
Возмущённая родительница, которая распространила это обращение через «Аноним 03», требует разобраться в этой ситуации.
- Получается если родители не привезли песок, то ребёнка не пускают в песочницу? И так постоянные поборы на всё, а теперь ещё и детей начнут делить, тебе можно играть, а тебе нет? – задаётся она вопросом.
Пользователи разделили возмущение и рекомендовали обратиться в надзорные органы.
«Нам скоро в сад, и я уже офигеваю. Что там происходит? А может мне обед и завтрак с собой собирать ребёнку или игрушки свои приносить? А может няню?», «Каждый родитель должен принести на своего ребёнка мешок песку. Оригинально», «В такой форме выдать родителям информацию - позорище!», «Беспредел полный», «Уважаемый аноним, напишите жалобу в прокуратуру для разбирательства», - советуют жители Бурятии.
В Бурятии в детсаду играть в песочнице пустят не всех детей
Общество, Фото:
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