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В пятницу 13-го в Бурятии тепло и ветрено

В пятницу 13-го в Бурятии тепло и ветрено
Общество,  Фото:pixabay.com.
Воздух прогреется до +20 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 13 мая, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +15,+20, местами +7,+12.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +17,+19.
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