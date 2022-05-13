В пятницу 13-го в Бурятии тепло и ветрено

Воздух прогреется до +20 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 13 мая, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +15,+20, местами +7,+12.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +17,+19.



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