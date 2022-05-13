Воздух прогреется до +20 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 13 мая, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +15,+20, местами +7,+12.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +17,+19.
В пятницу 13-го в Бурятии тепло и ветрено
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Общество, 13.05.2022
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