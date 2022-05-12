Старые шины отправят на вторичную переработку
По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова автомобильные покрышки, собранные жителями во дворах в период проводимой акции «Город без покрышек», будут оперативно вывезены на вторичную переработку.
В этом году впервые в рамках весеннего месячника чистоты прошла акция «Город без покрышек». Всего было собрано и вывезено на республиканский мусоперерабатывающий завод 76 тонн покрышек.
– В этом году впервые провели акцию. Нужная акция. Но вывезли не вовремя. В 112 квартале третью неделю лежит гора покрышек. Смотрю, жители начали их разбирать и закапывать обратно как клумбы. Надо вывозить, решить этот вопрос, – отметил Игорь Шутенков.
С 15 мая во всех трёх городских районах стартует второй этап акции. Все желающие могут вывезти автомобильные шины, использованные для благоустройства, на места их сбора для дальнейшей переработки. Всего в Улан-Удэ на постоянной основе работают четыре площадки для складирования шин: ул. Комарова, 119г; пр. Автомобилистов, 5; ул. Бабушкина, 190а; ул. Кабанская, 54а. После 15 мая будут организованы дополнительные точки приёма.
– Мы уберём накопившиеся за многие годы во дворах шины, вопрос держим на контроле. С 15 мая сделаем упор на детские сады и школы, – сообщил руководитель администрации Октябрьского района Улан-Удэ Андрей Муравьев.
В городских дворах планируется высадить саженцы деревьев и кустарников. Администрации районов совместно с комитетом городского хозяйства осуществляют подготовку саженцев для весенней посадки.
– Будем высаживать саженцы вместо покрышек, – пояснил Андрей Муравьев.
Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, старые покрышки переработают в резиновую крошку, которая будет использована на спортивных площадках, стадионах.
Напоминаем, что захоронение или сжигание отработанных автомобильных покрышек запрещено, они относятся к отходам IV класса опасности и подлежат утилизации.
В Улан-Удэ стартует второй этап акции «Город без покрышек»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Старые шины отправят на вторичную переработку
Работы могут продлиться до месяца
Двум росгвардейцам вручили медали «За отвагу»
Запрет касается тех детей, чьи родители не привезли песок
В сборник вошли письма жителей Бурятии экипажу корвета «Алдар Цыденжапов»
Алексей Киселёв выступает с лекциями о театре прошлого, настоящего и будущего
Полёты ограничили до середины мая
В Кяхте и Гусиноозёрске людей чаще всего кусают безнадзорные животные
Игры начнутся на следующей неделе
На улицах выставят дополнительные экипажи ДПС
У Кирилла Иванова остался маленький сын
Собаку спасли мужчина и его ребёнок во время рыбалки
Стартовали соревнования «Школа безопасности-2022»
Жители смогут бесплатно поставить питомцам прививки от бешенства
Жителям Бурятии из-за «туалетной» проблемы стыдно перед иностранными туристами