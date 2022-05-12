В Улан-Удэ стартует второй этап акции «Город без покрышек»

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Старые шины отправят на вторичную переработку



По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова автомобильные покрышки, собранные жителями во дворах в период проводимой акции «Город без покрышек», будут оперативно вывезены на вторичную переработку.



В этом году впервые в рамках весеннего месячника чистоты прошла акция «Город без покрышек». Всего было собрано и вывезено на республиканский мусоперерабатывающий завод 76 тонн покрышек.



– В этом году впервые провели акцию. Нужная акция. Но вывезли не вовремя. В 112 квартале третью неделю лежит гора покрышек. Смотрю, жители начали их разбирать и закапывать обратно как клумбы. Надо вывозить, решить этот вопрос, – отметил Игорь Шутенков.



С 15 мая во всех трёх городских районах стартует второй этап акции. Все желающие могут вывезти автомобильные шины, использованные для благоустройства, на места их сбора для дальнейшей переработки. Всего в Улан-Удэ на постоянной основе работают четыре площадки для складирования шин: ул. Комарова, 119г; пр. Автомобилистов, 5; ул. Бабушкина, 190а; ул. Кабанская, 54а. После 15 мая будут организованы дополнительные точки приёма.



– Мы уберём накопившиеся за многие годы во дворах шины, вопрос держим на контроле. С 15 мая сделаем упор на детские сады и школы, – сообщил руководитель администрации Октябрьского района Улан-Удэ Андрей Муравьев.



В городских дворах планируется высадить саженцы деревьев и кустарников. Администрации районов совместно с комитетом городского хозяйства осуществляют подготовку саженцев для весенней посадки.



– Будем высаживать саженцы вместо покрышек, – пояснил Андрей Муравьев.



Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, старые покрышки переработают в резиновую крошку, которая будет использована на спортивных площадках, стадионах.



Напоминаем, что захоронение или сжигание отработанных автомобильных покрышек запрещено, они относятся к отходам IV класса опасности и подлежат утилизации.

