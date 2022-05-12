Здесь можно подать заявки в медицинские образовательные учреждения страны
Для удобства абитуриентов и их родителей в Улан-Удэ открылся кабинет для целевого набора в медицинские вузы. Он расположен в главном корпусе Бурятского государственного университета.
В кабинете для «целевиков» размещена вся необходимая информация для будущих студентов, а специалист регионального министерства здравоохранения по целевому набору сможет ответить на интересующие абитуриентов вопросы. Обратиться сюда можно в рабочие дни с 13:00 до 17:00 без перерыва на обед.
Сегодня, 12 мая, министр здравоохранения региона Евгения Лудупова встретилась с ректором БГУ Алдаром Дамдиновым для обсуждения работы по целевому набору.
- Теперь в медицинский институт Бурятского государственного университета можно будет поступить, сдав только ЕГЭ по русскому языку и по биологии, без ЕГЭ по химии. Необходимо сдать только профильный экзамен по химии. Для подготовки к сдаче ЕГЭ в БГУ организованы подготовительные курсы (бесплатно для выпускников колледжа), - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.
В Улан-Удэ открылся кабинет целевого набора в медвузы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Заявки на участие принимаются до 25 мая
«ЭКО.ЦЕХ» будет включать в себя ресурсный и образовательный центры, а также «зелёный» кампус
Здесь можно подать заявки в медицинские образовательные учреждения страны
У юбиляра семь внуков и восемь правнуков
В настоящее время завершается её монтаж и установка
На здании спорткомплекса БГСХА появится мемориальная доска Александру Попову
Соревнования проходили в посёлке Агинское
Она была отмечена в номинации «Лучший проект в массовом футболе»
Ситуация с заменой качественного асфальта возмутила горожан
За кубок боролись юноши 2008-2009 годов рождения
Фрагмент будущей вышитой карты России отправился в Чувашию
Пять семей представят республику в финале всероссийского конкурса
Наталья Шадрина выступает за сборную Сербии
Константин Топшиноев стал лучшим в весовой категории до 70 килограммов
Старые шины отправят на вторичную переработку