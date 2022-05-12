В Улан-Удэ открылся кабинет целевого набора в медвузы

Общество, Фото: пресс-служба минздрава РБ

Здесь можно подать заявки в медицинские образовательные учреждения страны



Для удобства абитуриентов и их родителей в Улан-Удэ открылся кабинет для целевого набора в медицинские вузы. Он расположен в главном корпусе Бурятского государственного университета.



В кабинете для «целевиков» размещена вся необходимая информация для будущих студентов, а специалист регионального министерства здравоохранения по целевому набору сможет ответить на интересующие абитуриентов вопросы. Обратиться сюда можно в рабочие дни с 13:00 до 17:00 без перерыва на обед.



Сегодня, 12 мая, министр здравоохранения региона Евгения Лудупова встретилась с ректором БГУ Алдаром Дамдиновым для обсуждения работы по целевому набору.



- Теперь в медицинский институт Бурятского государственного университета можно будет поступить, сдав только ЕГЭ по русскому языку и по биологии, без ЕГЭ по химии. Необходимо сдать только профильный экзамен по химии. Для подготовки к сдаче ЕГЭ в БГУ организованы подготовительные курсы (бесплатно для выпускников колледжа), - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.

