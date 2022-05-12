Боксана из Бурятии принимает участие в чемпионате мира

Наталья Шадрина выступает за сборную Сербии



Спортсменка из Бурятии Наталья Шадрина будет боксировать на чемпионате мира по боксу среди женщин IBA - 2022. Турнир стартовал в крупнейшем городе Турции – Стамбуле.



Наталья Шадрина на чемпионате мира представляет сборную Сербии в весовой категории до 60 килограммов. Свой первый поединок спортсменка проведёт 12 мая с соперницей из Южной Кореи.



Предварительные бои и четвертьфиналы будут проходить до 14 мая. Полуфинал состоится 18 мая. Финальные поединки – 19 и 20 мая, сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки.

