Наталья Шадрина выступает за сборную Сербии
Спортсменка из Бурятии Наталья Шадрина будет боксировать на чемпионате мира по боксу среди женщин IBA - 2022. Турнир стартовал в крупнейшем городе Турции – Стамбуле.
Наталья Шадрина на чемпионате мира представляет сборную Сербии в весовой категории до 60 килограммов. Свой первый поединок спортсменка проведёт 12 мая с соперницей из Южной Кореи.
Предварительные бои и четвертьфиналы будут проходить до 14 мая. Полуфинал состоится 18 мая. Финальные поединки – 19 и 20 мая, сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки.
Боксана из Бурятии принимает участие в чемпионате мира
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Старые шины отправят на вторичную переработку
Работы могут продлиться до месяца
Двум росгвардейцам вручили медали «За отвагу»
Запрет касается тех детей, чьи родители не привезли песок
В сборник вошли письма жителей Бурятии экипажу корвета «Алдар Цыденжапов»
Алексей Киселёв выступает с лекциями о театре прошлого, настоящего и будущего
Полёты ограничили до середины мая
В Кяхте и Гусиноозёрске людей чаще всего кусают безнадзорные животные
Игры начнутся на следующей неделе
На улицах выставят дополнительные экипажи ДПС
У Кирилла Иванова остался маленький сын
Собаку спасли мужчина и его ребёнок во время рыбалки
Стартовали соревнования «Школа безопасности-2022»
Жители смогут бесплатно поставить питомцам прививки от бешенства
Жителям Бурятии из-за «туалетной» проблемы стыдно перед иностранными туристами