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Дартсмены Бурятии стали победителями забайкальского турнира

Дартсмены Бурятии стали победителями забайкальского турнира
Общество,  Фото:Забайкальская дартс-академия
Соревнования проходили в посёлке Агинское

8 мая в окружном центре Агинского Бурятского округа впервые прошёл региональный турнир по дартсу «Агинские дротики-2022». Участие в соревнованиях приняли не только дартсмены Забайкальского края, но и спортсмены из Бурятии. Всего в турнире участвовали 42 человека, сообщает Забайкальская дартс-академия.

На церемонии открытия были вручены памятные подарки и прозвучали напутственные слова от официальных лиц. Соревнования начались с квалификационных упражнений: «Большого раунда», «Набора очков» и «Сектора 20». По результатам всех трёх упражнений случайным жребием были сформированы пары по принципу «Опытный дартсмен + новичок». Из-за такого формата матчи получились с непредсказуемыми исходами.

Итоги парного разряда «Счастливый жребий»
Первое место - Пунцуков Мунко (г. Улан-Удэ) / Гомбоев Баир (пгт. Агинское)
Второе место - Савин Денис (г. Чита) / Бальжинимаев Булат (пгт. Агинское)
Третье место - Иванов Юрий (г. Чита) / Дондоков Жаргал (с. Цокто-Хангил)
Третье место - Санжиев Жаргал (г. Улан-Удэ) / Раднаева Цырен (с. Новая Заря)

В одиночном разряде среди мужчин зарегистрировалось 28 дартсменов, среди женщин – 14. По итогам квалификационных упражнений мужчины были посеяны в 8 подгрупп, а женщины - в 4. Из каждой подгруппы в финал выходили 2 лучших участника.

Итоги женского одиночного разряда
Первое место - Цыренжапова Мариана (г. Улан-Удэ)
Второе место - Заметалина Екатерина (г. Чита)
Третье место - Савина Татьяна (г. Чита)
Третье место - Санжеева Валентина (г. Улан-Удэ)

Итоги мужского одиночного разряда
Первое место - Иванов Юрий (г. Чита)
Второе место - Кузьмин Егор (г. Чита)
Третье место - Санжиев Жаргал (г. Улан-Удэ)
Третье место - Савин Денис (г. Чита)

Мужчины, не вышедшие в четвертьфинал, и женщины, не вышедшие в полуфинал, приняли участие в утешительном турнире «Кубок надежд», где играли также в 501, но женщинам в играх с мужчинами предоставлялся гандикап 50 очков. Всего в «Кубке надежд» приняли участие 18 дартсменов.

Итоги одиночного разряда «Кубок надежд»
Первое место - Митупова Баирма (г. Чита)
Второе место - Рабданов Бадма (пгт. Агинское)
Третье место - Батомункуев Саян (пгт. Агинское)
Третье место - Тумунбаяров Чимит (г. Чита)

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