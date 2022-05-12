В Улан-Удэ вновь будут ловить пьяных водителей

На улицах выставят дополнительные экипажи ДПС



В пятницу, 13 мая, на улицах в Улан-Удэ будут выставлены дополнительные экипажи ГИБДД.



- Отработка группами нарядов ДПС направлена на пропаганду соблюдения правил дорожного движения и предупреждение ДТП. Особое внимание автоинспекторы уделят водителям, управляющим транспортными средствами в состоянии опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является одним из грубейших нарушений ПДД, которое может привести к тяжелым последствиям.



О водителях в состоянии опьянения следует сообщать в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам 292999, 292902 или 020. По таким обращениям незамедлительно будут направлены экипажи ДПС.



