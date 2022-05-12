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В Улан-Удэ вновь будут ловить пьяных водителей

В Улан-Удэ вновь будут ловить пьяных водителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На улицах выставят дополнительные экипажи ДПС

В пятницу, 13 мая, на улицах в Улан-Удэ будут выставлены дополнительные экипажи ГИБДД.

- Отработка группами нарядов ДПС направлена на пропаганду соблюдения правил дорожного движения и предупреждение ДТП. Особое внимание автоинспекторы уделят водителям, управляющим транспортными средствами в состоянии опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является одним из грубейших нарушений ПДД, которое может привести к тяжелым последствиям.

О водителях в состоянии опьянения следует сообщать в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам 292999, 292902 или 020. По таким обращениям незамедлительно будут направлены экипажи ДПС.

ГИБДД

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