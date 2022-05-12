На улицах выставят дополнительные экипажи ДПС
В пятницу, 13 мая, на улицах в Улан-Удэ будут выставлены дополнительные экипажи ГИБДД.
- Отработка группами нарядов ДПС направлена на пропаганду соблюдения правил дорожного движения и предупреждение ДТП. Особое внимание автоинспекторы уделят водителям, управляющим транспортными средствами в состоянии опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является одним из грубейших нарушений ПДД, которое может привести к тяжелым последствиям.
О водителях в состоянии опьянения следует сообщать в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам 292999, 292902 или 020. По таким обращениям незамедлительно будут направлены экипажи ДПС.
В Улан-Удэ вновь будут ловить пьяных водителей
Общество, Фото:
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