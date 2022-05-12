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На Украине погиб 24-летний мотострелок из Бурятии

На Украине погиб 24-летний мотострелок из Бурятии
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У Кирилла Иванова остался маленький сын

Сегодня стало известно о гибели на Украине Кирилла Иванова, контрактника из Бурятии.

Иванов Кирилл Алексеевич трагически погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной операции на Украине 1 мая, сообщается в группе «Селенга-инфо».

Кирилл родился 11 мая 1997 года в Гусиноозёрске. Когда мальчику было 11 лет, не стало его отца. Учился в основной общеообразовательной школе №3 в Гусиноозёрске. После окончания девятого класса поступил в авиационный техникум в Улан-Удэ.

В 2015 году был призван в армию. Мечтал стать военным.

После армии жил в гражданском браке, у пары родился сын.

Пошел служить по контракту пулемётчиком мотострелкового батальона.

По характеру Кирилл был добрым, общительным, жизнерадостным, всегда готов был прийти на помощь.

Прощание с Кириллом состоится 13 мая на центральной площади Гусиноозёрска.

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