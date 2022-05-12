Жители смогут бесплатно поставить питомцам прививки от бешенства
12 мая в Улан-Удэ проходит очередной межведомственный рейд по проверке правил содержания домашних животных в мкрн Забайкальский, Светлый и Радужный
Сотрудники обследуют жилые массивы на предмет самовыгула хозяйских собак. Специалисты проведут мероприятия по отлову безнадзорных животных, также проверят, как собственники участков содержат свои прилегающие территории.
По правилам благоустройства города в частном секторе собственники обязаны убирать территорию на расстоянии пяти метров от границ своего участка. За нарушение сроков уборки собственникам территорий грозит административный штраф от 4 до 5 тысяч рублей.
Подать заявку на отлов и уточнить интересующую информацию можно будет по номеру телефона оперштаба: 8-924-456-04-99.
По ул. Совхозная, 50, ДК «Забайкальский» с 10:00 до 16:00 жители смогут бесплатно поставить прививку от бешенства и зарегистрировать своих питомцев. Отметим, при регистрации необходимо поставить микрочип животному. За эти процедуры нужно будет заплатить 325 рублей.
Вакцинировать и зарегистрировать домашних животных можно и в другие дни (кроме выходных) в ветеринарных кабинетах городской станции с 9:00 до 16.00 по двум адресам: ул. Зои Космодемьянской, д. 12, тел.: 43-79-71, ул. Родины, д. 11, тел.: 18-00-05.
В Улан-Удэ проходит «собачий» рейд в посёлке Забайкальский
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