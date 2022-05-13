Бурятский театр отправится с гастролями в Читу

Забайкальцы увидят программу от звёзд бурятского балета и оперы



С 6 по 11 июня состоятся гастроли Бурятского государственного академического театра оперы и балета в Чите. Жителей и гостей Забайкальского края ожидает программа от звёзд бурятского балета и оперы на сцене Забайкальской краевой филармонии.



6 и 10 июня познавательно-развлекательная программа «Pro балет» (6+) познакомит юных зрителей с миром балета. Небольшие фрагменты из балетов мирового классического наследия сочетаются с современными постановками. Автор и ведущий программы Павел Окунев расскажет об нюансах различных номеров и о хореографическом искусстве.



7 июня состоится «Вечер балета» (0+). В первом отделении вниманию публики будет представлена балетная сцена «Вальпургиева ночь» из финального действия оперы «Фауст» Шарля Гуно. В программу второго отделения войдут как классические, так и современные постановки: «Поцелуй» Петра Базарона, «Узник» Морихиро Иваты, танец «Эжы» на народную музыку, танец «Агудо», повествующий о страстной испанской любви.



На 8 июня запланирован показ балета «Красавица Ангара» (6+)‎. Это воплощённая в танце легенда о старом Байкале и его дочери Ангаре, полюбившей Енисея и решившей бежать из-под строгого отцовского надзора.



9 июня зрителей ожидает ещё один балетный спектакль — «Лебединое озеро» (6+). Это один из самых известных балетов на музыку Петра Ильича Чайковского. В основе его сюжета лежит старинное немецкое предание о любви прекрасной Одетты, превращённой в белого лебедя, и принца Зигфрида.



10 июня в программе гастролей — сказка-балет «Кошкин дом» (0+). Дети увидят представление с персонажами Самуила Маршака в новой, современной инсценировке.



В гала-концерте (0+) 11 июня прозвучат песни советских композиторов, бурятские песни, популярные произведения отечественной и зарубежной эстрады. В концерте примут участие солисты оперной труппы театра: заслуженная артистка России Оксана Хингеева, народный артист РБ Мунхзул Намхай и заслуженная артистка РБ Лариса Соковикова, а также — народная артистка России Дарима Линховоин.

