Акция состоится 28 мая
Библиотеки города Улан-Удэ приглашают читателей на главное книжное событие года – «Библионочь», которая в этом году проводится по всей России 28 мая.
В центре чтения «Семейный меридиан» пройдёт библионочь «Сумеречный Меридиан». Гости познакомятся с выставками книг и фотографий, посвящённых мистике, загадкам и тайнам. Взрослые смогут посетить «ведьминские» тренинги (16+) и психологические воркшопы от нумеролога (18+), а также побывать на хит-параде Гоголевской нечисти (16+). Детей ждёт игровая программа (6+) и мастер-классы (6+). Все желающие смогут поучаствовать в конкурсе на лучший мистический наряд (6+).
В библиотеке-филиале №9 проведут библиосумерки «Лето, какого ты цвета?» (6+). В программе: мастер-класс по рисованию для детей и взрослых, розыгрыш подарочного бокса, зона отдыха и игр, а также все желающие могут присоединиться к громким чтениям любимых произведений.
В «Pro100библиотека» состоится библионочь «Синтез света» (6+). Она объединит на своей площадке молодых писателей, поэтов, танцоров, музыкантов, художников и фотографов. Гостей ждут мастер-класс по прикладному искусству и живописи; живая музыка и мастер-класс от гитарного мастера; лекция-коллаборация от магазина настольных игр и писателя Ники Светлой; а также концерт.
В библиотеке-филиале №19 пройдут библиосумерки «#ПроТрадиции» (6+). Тематика акции тесно связана с проведением Года культурного наследия народов России и посвящена традициям. Гостей мероприятия ожидают: интерактивный спектакль детского коллектива театра современного танца «Созвездие», фотовыставка, лекции, мастер-классы, народные игры и забавы и даже VR-музей. Об этом сообщает централизованная библиотечная система Улан-Удэ.
Библиотеки Улан-Удэ присоединятся к «Библионочи»
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