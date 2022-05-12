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В исправительных колониях Бурятии прошёл «Бессмертный полк»

В исправительных колониях Бурятии прошёл «Бессмертный полк»
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Осуждённые с портретами фронтовиков устроили шествие по плацу

Во время празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне осуждённые в Бурятии прошли в рядах «Бессмертного полка». Акция состоялась в исправительной колонии общего режима №1 в Гусиноозёрске, в лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе и в улан-удэнской колонии строгого режима №8.

- Началось мероприятие с минуты молчания в память о солдатах, погибших на полях сражений, тружениках тыла и ветеранах Великой Отечественной войны, ушедших из жизни в мирное время. После чего состоялось шествие осуждённых по плацу с портретами родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне и героев - уроженцев Бурятии, - рассказали в УФСИН по Бурятии.

В ведомстве уточнили, что в исправительной колонии № 8 мероприятие прошло в рамках реализуемого грантового проекта «Ты выбираешь сам!»


Марш памяти «Бессмертный полк» в колонии впервые провели в Саратове. Идею в руководство ФСИН России одобрили и дали добро на проведение таких акций в День Победы и в других исправительных учреждениях страны.

Как сообщал «Байкал-Daily», 9 мая в рядах «Бессмертного полка» прошли более 25 тысяч улан-удэнцев и более 60 тысяч человек по всей Бурятии. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке
Бессмертный полк колония День Победы

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