В исправительных колониях Бурятии прошёл «Бессмертный полк»

Во время празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне осуждённые в Бурятии прошли в рядах «Бессмертного полка». Акция состоялась в исправительной колонии общего режима №1 в Гусиноозёрске, в лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе и в улан-удэнской колонии строгого режима №8.
- Началось мероприятие с минуты молчания в память о солдатах, погибших на полях сражений, тружениках тыла и ветеранах Великой Отечественной войны, ушедших из жизни в мирное время. После чего состоялось шествие осуждённых по плацу с портретами родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне и героев - уроженцев Бурятии, - рассказали в УФСИН по Бурятии.
В ведомстве уточнили, что в исправительной колонии № 8 мероприятие прошло в рамках реализуемого грантового проекта «Ты выбираешь сам!»
Марш памяти «Бессмертный полк» в колонии впервые провели в Саратове. Идею в руководство ФСИН России одобрили и дали добро на проведение таких акций в День Победы и в других исправительных учреждениях страны.
Как сообщал «Байкал-Daily», 9 мая в рядах «Бессмертного полка» прошли более 25 тысяч улан-удэнцев и более 60 тысяч человек по всей Бурятии. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.