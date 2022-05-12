Посетителей ждут мастер-классы, викторины, квесты, игры и экскурсии
В Бурятии акция «Ночь музеев – 2022» пройдёт 21 мая. Три музея соберутся на одной площадке в художественном музее имени Ц.С. Сампилова в Улан-Удэ и покажут гостям свои программы под единым названием «Больше, чем музей!».
- Посетителям можно будет делать всё, что обычно не входит в сферу музейных услуг. Жителей и гостей города ожидают мастер-классы, викторины, встречи с мастерами, квесты, музыкальные выступления, игры, экскурсии в темноте, блиц-портреты от профессиональных художников. Кроме всего вышеперечисленного, можно будет посмотреть все текущие выставки, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Участие в акции смогут принять гости любой возрастной категории. Мероприятие рассчитано на взрослых и детей, каждый может найти себе занятие по душе.
Открытие «Ночи в музее» состоится в 18:00. Подробную программу акции можно узнать на сайте национального музея РБ.
Возрастное ограничение 0+
Музеи Бурятии соберутся на «Ночь музеев - 2022»
Общество, Фото:
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