Степана Калмыкова позвали в БГУ как ветерана вуза

Калмыков встретился со студентами спортфака



Сегодня в первом корпусе Бурятского госуниверситета проходит встреча студентов факультета физической культуры, спорта и туризма с экс-ректором Степаном Калмыковым.



- В рамках празднования 90 летия БГПИ/БГУ в университете пройдёт ряд встреч с ветеранами вуза, - пояснили в вузе.



Уточняется, что на встрече со студентами Степан Калмыков, работавший в своё время завкафедрой, деканом спортфака рассказал о становлении вуза.



Степан Калмыков был бессменным ректором вуза с 1993 по 2015 годы. Пост покинул в связи с достижением 65 лет. Его отставка и назначение нового ректора сопровождалось громкими скандалами, в том числе митингами на площади Революции в поддержку Калмыкова.

