Калмыков встретился со студентами спортфака
Сегодня в первом корпусе Бурятского госуниверситета проходит встреча студентов факультета физической культуры, спорта и туризма с экс-ректором Степаном Калмыковым.
- В рамках празднования 90 летия БГПИ/БГУ в университете пройдёт ряд встреч с ветеранами вуза, - пояснили в вузе.
Уточняется, что на встрече со студентами Степан Калмыков, работавший в своё время завкафедрой, деканом спортфака рассказал о становлении вуза.
Степан Калмыков был бессменным ректором вуза с 1993 по 2015 годы. Пост покинул в связи с достижением 65 лет. Его отставка и назначение нового ректора сопровождалось громкими скандалами, в том числе митингами на площади Революции в поддержку Калмыкова.
Степана Калмыкова позвали в БГУ как ветерана вуза
Общество, Фото:
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