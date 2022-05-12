В Бурятии сотрудники колоний создали команды КВН «Год за два» и «УФСИН слезам не верит»













В Бурятии состоялся первый фестиваль КВН УФСИН, в котором приняли участие 10 команд. Сыграли сотрудники УФСИН по Бурятии и сотрудники исправительных учреждений. Игра прошла в концертно-театральном центре «Феникс».Выступления команд оценивало жюри, в состав которого вошли начальник УФСИН по Бурятии Сергей Кудрявцев, заместитель начальника управления Алексей Кочетов, председатель совета ветеранов Елизавета Алексеева, телеведущая Мария Латышева, а также ведущий, шоумен Андрей Соболев.- Участники продемонстрировали не только свое чувство юмора, но и сплочённую командную игру, готовность всегда прийти на выручку товарищу. Интересные номера, песни и шутки, касающиеся повседневной службы сотрудников уголовно-исполнительной системы, произвели особое впечатление на жюри и зрителей, которые поддерживали команды бурными аплодисментами, - рассказали в УФСИН по Бурятии.В результате напряжённой борьбы победу одержала команда исправительной колонии № 8 «СЗТ». На втором месте – команда управления «УФСИН слезам не верит», а третье место заняла команда лечебно-исправительного учреждения № 5 «Год за два».Призёрам вручили кубки и дипломы, а также подарочные сертификаты.