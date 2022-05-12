В Улан-Удэ идёт работа по исполнению наказов горожан мэру города

Их основная часть уже исполнена
Жители столицы Бурятии внесли 1395 наказов мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову, из них основная часть исполнена – 1140. Оставшиеся 255 предложений горожан будут реализованы в этом и следующем году.
Больше всего наказов касалось сферы благоустройства и создания комфортной городской среды – 709. В рамках реализации наказов горожан благоустроены внутриквартальные территории и проезды, установлены остановочные павильоны, детские площадки, обустроены общественные пространства, организовано уличное освещение.
– Исполнение наказов включает в себя и планирование, и проектирование, и поиск источников финансирования. Для исполнения поручений горожан привлекаются средства по разным программам. На масштабные объекты привлекается финансирование из регионального и федерального бюджета. Наша задача довести работу до конца, – отметил Вадим Имидеев, председатель проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ.
В частности, по наказам улан-удэнцев новые сети наружного освещения протянуты в микрорайонах 101, 125, 148, Матросова, Тулунжа, Таёжный; на улицах Солнечная, Витимская, Литейная; в СНТ «Современник», «Металлист»; освещены дороги, ведущие к школам и другим социальным объектам.
Особое внимание город уделяет обустройству дорог, созданию и ремонту пешеходных тротуаров. Наказов по дорожному хозяйству и логистике – 139. При этом, горожане назвали конкретные улицы, где необходимо обновить дорожное полотно – это улицы Куйбышева, Банзарова, Борсоева, Лимонова, в микрорайоне Таёжный, по проспекту Победы и на Бурводе. Отметим, эти улицы попали в дорожную кампанию 2022 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
315 наказов касается сферы образования. Выполнены ремонт зданий и благоустройство дошкольных и образовательных учреждений, приобретено различное оборудование и т.д.
- Для оптимизации работы по наказам горожан в мэрии создана информационная система «Наказы мэру Улан-Удэ», куда загружены все наказы жителей. Это большая база данных с адресной привязкой по точному сроку исполнения каждого наказа, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Напомним, что накануне мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провёл личные встречи с активистами Октябрьского и Советского районов. На встречах были обсуждены актуальные вопросы по жизнеобеспечению, благоустройству районов, на решение большинства вопросов выделены средства из республиканского и городского бюджетов.
В Улан-Удэ идёт работа по исполнению наказов горожан мэру города
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Их основная часть уже исполнена
Песню исполнила оперная дива Ольга Жигмитова
Калмыков встретился со студентами спортфака
В республике впервые состоялся фестиваль КВН среди сотрудников УФСИН
Понтонный мост летом необходим, так как старый деревянный давно рухнул
Руководителей ресурсоснабжающих организаций оштрафовали
В дело вмешалась прокуратура
Высадят 450 саженцев деревьев
Акция состоится в рамках межрегиональной конференции
«Открытие небесных врат» в Иркутске состоится 22 мая
В регионе ожидается холодный ветер
Любители искусства услышат «золотые страницы» бурятской симфонической музыки
Заявки принимаются до 1 июля
Выставка организована совместно с Улан-Удэнской и Бурятской епархией
Первый концерт состоится уже завтра, 12 мая