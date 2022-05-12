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В Улан-Удэ идёт работа по исполнению наказов горожан мэру города

В Улан-Удэ идёт работа по исполнению наказов горожан мэру города
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Их основная часть уже исполнена

Жители столицы Бурятии внесли 1395 наказов мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову, из них основная часть исполнена – 1140. Оставшиеся 255 предложений горожан будут реализованы в этом и следующем году.

Больше всего наказов касалось сферы благоустройства и создания комфортной городской среды – 709. В рамках реализации наказов горожан благоустроены внутриквартальные территории и проезды, установлены остановочные павильоны, детские площадки, обустроены общественные пространства, организовано уличное освещение.

– Исполнение наказов включает в себя и планирование, и проектирование, и поиск источников финансирования. Для исполнения поручений горожан привлекаются средства по разным программам. На масштабные объекты привлекается финансирование из регионального и федерального бюджета. Наша задача довести работу до конца, – отметил Вадим Имидеев, председатель проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ.

В частности, по наказам улан-удэнцев новые сети наружного освещения протянуты в микрорайонах 101, 125, 148, Матросова, Тулунжа, Таёжный; на улицах Солнечная, Витимская, Литейная; в СНТ «Современник», «Металлист»; освещены дороги, ведущие к школам и другим социальным объектам.

Особое внимание город уделяет обустройству дорог, созданию и ремонту пешеходных тротуаров. Наказов по дорожному хозяйству и логистике – 139. При этом, горожане назвали конкретные улицы, где необходимо обновить дорожное полотно – это улицы Куйбышева, Банзарова, Борсоева, Лимонова, в микрорайоне Таёжный, по проспекту Победы и на Бурводе. Отметим, эти улицы попали в дорожную кампанию 2022 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

315 наказов касается сферы образования. Выполнены ремонт зданий и благоустройство дошкольных и образовательных учреждений, приобретено различное оборудование и т.д.

- Для оптимизации работы по наказам горожан в мэрии создана информационная система «Наказы мэру Улан-Удэ», куда загружены все наказы жителей. Это большая база данных с адресной привязкой по точному сроку исполнения каждого наказа, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Напомним, что накануне мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провёл личные встречи с активистами Октябрьского и Советского районов. На встречах были обсуждены актуальные вопросы по жизнеобеспечению, благоустройству районов, на решение большинства вопросов выделены средства из республиканского и городского бюджетов.
администрацияУУ Улан-Удэ

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