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На Байкале хотят создать молодёжный экологический центр

На Байкале хотят создать молодёжный экологический центр
Общество,  Фото:pixabay.com
«ЭКО.ЦЕХ» будет включать в себя ресурсный и образовательный центры, а также «зелёный» кампус

В Иркутской области разрабатывается проект по созданию молодёжного экологического центра на Байкале «ЭКО.ЦЕХ». Заявка по проекту направлена на форум «Сильные идеи для нового времени». Заявка сделана по направлению «Национальная экологическая инициатива».

Инициативу создания федерального молодёжного экологического центра в Байкальске обсуждают в Росмолодёжи представители «БАЙКАЛ.ЦЕНТР», «ВЭБ.РФ», ассоциации волонтёрских центров, общественных экологических организаций и ведомств. Идея напрямую связана с комплексным развитием Байкальска: концепция такого центра отражена в перечне мероприятий стратегического мастер-плана города.

Экспертизу и оформление заявки провели представители «БАЙКАЛ.ЦЕНТР», министерств, институтов развития, предприниматели и экологи Иркутской области.

- Ожидается, что «ЭКО.ЦЕХ» в Байкальске будет включать в себя ресурсный и образовательный центры, молодёжный «зелёный» кампус для слётов и форумов, ежегодные тематические мероприятия и многое другое. Участники смогут круглый год совместно генерировать идеи и реализовывать «зелёные проекты», которые можно масштабировать в разных регионах. Так, ресурсный центр будет содержать базу знаний для решения проблем ликвидации свалок и недопущения образования новых, утилизации и переработки мусора, обезвреживания опасных отходов, обеспечения чистоты воздуха населённых пунктов, сохранения озера Байкал, сохранения рек, озёр, национальных парков, заповедников и лесов. Все это поможет продвижению лучших проектов Байкальского региона, адаптации лучших общественных и волонтёрских инициатив России и организации образовательных программ в сфере экологии. Помимо этого, «ЭКО.ЦЕХ» станет отправной точкой перерождения промышленной площадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В результате будет создано самостоятельное молодёжное экологическое движение в России – уникальное и крайне значимое по своей сути явление, - рассказала министр по молодёжной политике Иркутской области, лидер проекта Маргарита Цыганова.

Ознакомиться с идеей, а также поддержать проект можно на сайте фонда Росконгресс, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Байкал Иркутская область экология молодежь Байкальск

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