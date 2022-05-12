Волонтёры Бурятии и Монголии будут сотрудничать в области активного долголетия

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Особое внимание уделят развитию социального туризма



В канун празднования Дня Победы между Байкальским благотворительным фондом местного сообщества, на базе которого действует общественное движение «Серебряные волонтёры Бурятии», и комитетом старшего поколения города Улан-Батор (Монголия) подписан договор о сотрудничестве.



- Соглашение поможет развивать сотрудничество в области активного долголетия, а именно, реализовывать совместные акции «Мечты невидимых стариков», «Красная гвоздика», всебурятский фестиваль бууз, международный Байкальский форум «серебряных» волонтёров, международный «Подиум 50+», проводить консультации и обучение лидеров, работающих по теме старшее поколение, а также особое внимание уделить развитию социального туризма, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



Напомним, что ранее, в 2019 году, были подписаны договоры с двумя общественными организациями из Монголии, которые проводят работу с людьми старшего возраста. Руководители и члены этих организаций приняли участие во множестве различных акций, проводимых в Бурятии. Третий договор заключён с государственной организацией, выводя сотрудничество на новый уровень.



Монгольской делегации был оказан радушный приём. Участники подиумной группы «Гоёмсуу» и организаторы встречи по бурятскому обычаю преподнесли гостям хадаки и белую пищу. Группа «Скажи жизни – Да!» продемонстрировала творческие работы, созданные руками её участников. Гостям были преподнесена сувенирная продукция от Бурятского регионального отделения Союза пенсионеров России и центра «Забота». После официальной части монгольские гости приняли участие во всероссийской акции «Красная гвоздика» и в песенном флешмобе «Катюша», организованном вокальной группой «Дива».



9 мая члены делегации из Монголии приняли участие параде Победы на площади Советов на трибуне почётных гостей.

