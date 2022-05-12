В Бурятии чествуют «Семьи года – 2022»

Пять семей представят республику в финале всероссийского конкурса



Пять семей представят Бурятию на заключительном этапе всероссийского конкурса «Семья года – 2022». В этом году на рассмотрение оргкомитета регионального этапа прошли 39 семей из 16 районов республики.



Победителем в номинации «Золотая семья России» признана семья Плехановых их Хоринского района. В номинации «Семья – хранитель традиций» победила семья Шобоевых из Тункинского района. Семья Марзаевых из Окинского района признана победителем в номинация «Многодетная семья». Лучшей в номинации «Молодая семья» стала семья Цыбиковых из Закаменского района. В номинации «Сельская семья» лучшей признана семья Лубсановых, представляющая Джидинский район.



Чествование семей – победителей регионального этапа конкурса «Семья года – 2022» – проходит сегодня, 12 мая. Все победители регионального этапа награждаются дипломами, а также ценными призами.



Представления на семьи-победители будут направлены в фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, где пройдёт отбор победителей среди регионов. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

