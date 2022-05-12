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Котельные на севере Бурятии не запаслись углём

Котельные на севере Бурятии не запаслись углём
Общество,  Фото:pexels.com
Руководителей ресурсоснабжающих организаций оштрафовали

Во время отопительного сезона под постоянным контролем прокуратуры Муйского района Бурятии находятся вопросы обеспечения нормативного запаса топлива на котельных поселков Таксимо и Северомуйск.

В результате проверочных мероприятий в марте 2022 года установлены факты отсутствия на котельных поселков необходимого запаса угля.

В связи с этим прокурором района в отношении руководителей ресурсоснабжающих организаций – обществ с ограниченной ответственностью «Икибзяк» и «Тепловодокоммуникации-С» возбуждены административные дела за нарушение нормативов запасов топлива.

Суд назначил виновным лицам штрафы в размере 30 тысяч рублей каждому, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура отопительный сезон

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