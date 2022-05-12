Котельные на севере Бурятии не запаслись углём

Руководителей ресурсоснабжающих организаций оштрафовали
Во время отопительного сезона под постоянным контролем прокуратуры Муйского района Бурятии находятся вопросы обеспечения нормативного запаса топлива на котельных поселков Таксимо и Северомуйск.
В результате проверочных мероприятий в марте 2022 года установлены факты отсутствия на котельных поселков необходимого запаса угля.
В связи с этим прокурором района в отношении руководителей ресурсоснабжающих организаций – обществ с ограниченной ответственностью «Икибзяк» и «Тепловодокоммуникации-С» возбуждены административные дела за нарушение нормативов запасов топлива.
Суд назначил виновным лицам штрафы в размере 30 тысяч рублей каждому, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Руководителей ресурсоснабжающих организаций оштрафовали
В дело вмешалась прокуратура
Высадят 450 саженцев деревьев
Акция состоится в рамках межрегиональной конференции
«Открытие небесных врат» в Иркутске состоится 22 мая
В регионе ожидается холодный ветер
Любители искусства услышат «золотые страницы» бурятской симфонической музыки
Заявки принимаются до 1 июля
Выставка организована совместно с Улан-Удэнской и Бурятской епархией
Первый концерт состоится уже завтра, 12 мая
Последние два года она проводилась в Улан-Удэ
Мероприятие будет посвящено 65-летию вокалиста Николая Расторгуева
Участие принимали юные исследователи из Монголии, Иркутской области и Бурятии
Подобный мастер-класс проведут в регионе впервые
Участники акции выполнили 28124 отжиманий и столько же раз подняли гири