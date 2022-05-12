Котельные на севере Бурятии не запаслись углём

Руководителей ресурсоснабжающих организаций оштрафовали

Во время отопительного сезона под постоянным контролем прокуратуры Муйского района Бурятии находятся вопросы обеспечения нормативного запаса топлива на котельных поселков Таксимо и Северомуйск.В результате проверочных мероприятий в марте 2022 года установлены факты отсутствия на котельных поселков необходимого запаса угля.В связи с этим прокурором района в отношении руководителей ресурсоснабжающих организаций – обществ с ограниченной ответственностью «Икибзяк» и «Тепловодокоммуникации-С» возбуждены административные дела за нарушение нормативов запасов топлива.Суд назначил виновным лицам штрафы в размере 30 тысяч рублей каждому, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.